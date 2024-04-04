Canan Karatay'dan bayram şekeri uyarısı! Bağırsaklara yapışıyor

04 Nisan 2024 10:25 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 10:32

Bayram heyecanı yaklaştıkça uzmanlardan da peşi sıra uyarı geldi. Prof. Dr. Canan Karatay, bayram şekeri konusundaki uyarısını bu senede yeniledi. Ayrıca Canan Karatay, bayram şekerinin vücuda daha birçok zararı olduğunun altını çizdi. Bağırsaklar hakkındaki uyarısı ise dikkatlerden kaçmadı.

CANAN KARATAY'DAN BAYRAM ŞEKERİ UYARISI!

Ramazandan sonra heyecanla beklenen bayramda Canan Karatay'dan gelen şeker uyarısı şaşırtmadı. Karatay, bağırsaklarda şekerlerin enzimlenmediğini vurguladı. Daha önce ise diş konusunda uyarı da bulunan Karatay, şekerin bağırsaklara yapışması akabinde sindirim sorunlarının artacağını hatırlattı.

Özellikle Ramazan sonrası tembelleşen bağırsakları besinleri enzimlemesinin azaldığını hatırlatan Karatay, fabrikasyon şekerlerin ise bu sorunu kalıcı hale getirme ihtimalini vurguladı. En dikkat çekeni ise çocuklar hakkında oldu. Karatay, fazla rafine şekerin çocukların hücresel yapısında hasara yol açacağını belirtti.

Bayram şekeri, besinlerin aromaları tarafından üretilse de aslında oldukça zararlı bir besindir. Yapısındaki jelatin, şeker kamışı, şeker pancarı ve nişasta bazlı maddeler kullanılır. Bunlar vücuttan uzun süre atılmaz.

Özellikle şeker pancarı işlendiği an bir kimyasala dönüşür. Kandaki hücre yapısını hasara uğratır. Jelatin yapısından kaynaklı erimeyen bir maddedir. Bu madde bağırsaklara yapışır. Erimediğinden besin atığına neden olur. Besin atıkları artıkça flora dengesi alt üst olur.

Canan Karatay, keyifle tüketilen şekerlerin miktarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Geçtiğimiz seneki uyarısında ise Canan Karatay dikkat çeken bir açıklamaya imza atmıştı. Karatay, şeker yerine ayran tüketimini tavsiye etmişti.