Canan Karatay'dan ezber bozan sözler: Uyurken kilo verebilirsiniz

19 Şubat 2024 19:01 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 19:32

Ünlü beslenme uzmanı ve İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'dan sağlıklı beslenme, uyku ve antideprasan ilaçlar hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi.

Karatay yaptığı açıklamada, yemeğin acıkınca yenmesi gerektiğini ve gece saatlerinde yemek yenmemesi gerektiğini ve antidepresan ilaçlarının tehlikeli olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Canan Karatay uyurken kilo vermenin mümkün olabileceğini söyledi. Karatay doğru beslenme saatlerini de açıkladı.

"ACIKINCA YİYİN"

'Saat 7'den sonra bir şey yememek lazım' diyen Karatay, "Vücudumuza hücrelerimize doğal ve sağlıklı gerçek besin arz ettiğiniz zaman zaten acıkmıyoruz. Onun için acıkınca yiyin diyorum" dedi.

"ANTİDEPRESANLARIN BOŞ VERİLEN İLAÇLARDAN HİÇBİR FARKI YOK"

Antidepresanlarla ilgili de konuşan Karatay, "Dün yeni bir çalışma geldi antidepresanların boş verilen ilaçlardan hiçbir farkı yok. Antidepresanların boş verilen kontrol ilaçlarından, binlerce hastada yapılmış bu ve hiçbir farkı olmadığı görüldü" diye konuştu.

Prof. Dr. Canan Karatay, "Antidepresanlar çok tehlikeli, müthiş bağımlılık yapıyor ve beynin biyolojisini bozuyor ve de intihara teşebbüsler burada oluyor.

"CİNAYETLERİN ALTINDA ANTİDEPRASLAR VAR"

Karatay sözlerine şöyle devam etti; "Antidepresanlar bunu yapıyor, cinayetlerin sebeplerinin altında bunlar var. 5 yaşındaki çocuklara dahi yazılmaya başlandı.

Türkiye ilaç firmalarının cenneti. Türkiye'de hekimlik yok ilaç firmaları ne derse onu uyguluyorlar. Onu söylediğim için davam var. Bu yüzden 95 tane davam var" dedi.