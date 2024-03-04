Dev markalar sos tariflerini Yapay Zeka ile yeniledi! İsveç bilim insanları: 10 yıl sonra beyinsiz kalacağız

04 Mart 2024 15:13 - Güncelleme : 04 Mart 2024 16:21

Markalar yenilik için artık Yapay zekadan destek alarak tüketicilerine yeni tatlar kazandırmak istedi. Ancak yapay zeka formu iddia edilip yapılan soslar aslında yüzyıllardır süre gelen tarifler olduğu sosyal medyada yer alması ise trajikomik gerçeği gözler önüne serdi.

DEV MARKALAR SOS TARİFLERİNİ YAPAY ZEKADAN ALDI!

Eti ve Ülker gibi markaların tariflerinde yapay zeka kullanıldığına yönelik iddialar sosyal medyayı karıştırdı. Yeni ve hiç bilinmeyen bir lezzet gibi sunulan bu tatlarla ilgili kullanıcılar sert eleştirilerde bulundu. Yapay zekadan alınan vişne sosunun aynısı yüzyıllardır kullanılan bir tarif olduğunu öne süren kullanıcılar bunun yanı sıra markaların dalga geçmesine de öfkelendi. Bazı kullanıcılar "nefes alsalar artık yapay zekaya soracaklar" şeklinde yorumları ise güldürdü.

Sos tarifinde ise; şeker, vişne, limon suyu, sirke maddeleri ise bilinen tariflere işaret ederken kullanıcılar farkının ne olduğunu merak ettiler. Ancak karışımda farklı bir sonuç bulunamadı. Yapay zekadan alındığı iddia edilen tarifle neredeyse her mutfakta ve her cinsiyetten herkesin bildiği bu tarif arasındaki benzerlik sonrası bazı kullanıcılar "yapay zekaya zaten bilgileri manuel yükleniyor" cevabı ise ortalığı karıştırdı.

İNSAN BEYNİ 10 YIL SONRA ÜRETİM YAPMAYACAK!

Yapay zekaya, manuel yüklenen bilgilerin yeni gibi aktarılması bazı kullanıcıların hoşuna gitmedi. Öte yandan geçtiğimiz gün teknolojinin babası olarak kabul edilen Elon Musk, yapay zeka savaşlarını başlattı. Her alanda kullanılan yapay zekanın üretimi azalttığını iddia etti. Bu yüzden yapay zekadan çok insanların daha özgün olması gerektiğini söyledi.

Yapay zeka günümüzde savaştan tutunda günlük hayattaki her konuda kullanılan bir gerçek haline gelmesi hakkında uzmanlardan da uyarı geldi. İsveç bilim insanları yapay zeka konusunda insanların daha temkinli davranması gerektiğinin altını çizen bir çalışma yürüttüklerini eğer böyle giderse "10 yıl sonra üretimi düşecek" dedi. İsveç bilim insanları 10 sonra beynimizin üretiminin azalacağı hatta hücrelerin hasarı nedeniyle unutkanlığın artacağını belirtti.