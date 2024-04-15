Diz ağrısı artık yaşlıların hastalığı değil! Gençlerin yeni alarmı

15 Nisan 2024 11:09 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 12:06

Vücut hareket mekanizmasında tüm yükü çeken dizler belli bir süre sonra işlevselliğini yitirir. Özellikle evde çalışma sisteminin artığı pandeminden sonra dizlerdeki ağrılarda da artış yaşandı. Ancak dikkat çeken bir diğer detay ise yaşlılık hastalığı olarak geçen diz ağrısının gençler arasında daha çok yayıldığı ortaya çıktı. Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Turan Çift, diz ağrısının gençler arasında yaygın görülmesinin altındaki nedenleri sıraladı.

DİZ AĞRISI ARTIK YAŞLILARIN HASTALIĞI DEĞİL!

Genel sağlığı etkileyen sorunların başında dengesiz kilo alımı yatıyor. Adeta tüm vücudu etkileyen kilo en çok vücudun dizlere yüklenmesine neden olur. Bu yüzden diz ağrıları giderek yaygın hale gelir. Kilo vermek hem diz ağrısı sorununu çözer hem vücudun daha sağlıklı işlevsellik sağlamasını sağlar.

Vücutta en sık hasar alan yerler diz kaslarıdır. Kaslar yumuşadıkça ya da gerildikçe hasar alma oranları artar. Bu yüzden uzmanlar dizlerin zorlanmadan kullanılmasını tavsiye eder. Bunun için de etkili yöntem ise egzersiz yapmaktır.

Kemikler birbirine sürtündükçe artan zayıflık en önce dizleri etkiler. Dizlerde biten sıvıyı doldurmak için gerekli olan ise kemik suyudur. İçeriğinde yüksek oranda kalsiyum ve protein barındıran kemik suyu kemikleri güçlendirerek sürtünme riskini azaltır.

Dizlere sık sık bulunduğunuz ortamın sıcaklığına göre kompres yapılması lazım. Bu sayede dizlerde elektronik enerji daha az hale gelir. Vücuda gereksiz madde yüklenmesinin başında ilaç kullanımı gelir. Sıklıkla kullanılan ağrı kesici ya da antibiyotik kemikleri zayıflatır. Bunların başında da diz kapakları gelir. Dizleri güçlendirmek için bol bol süt ve süt ürünlerine takviye olarak ev yoğurdu, muz, bamya besinleri tüketilmeli.