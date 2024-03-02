Dünyanın en tehlikeli mantarı! Bağırsaklarda çoğalıp tüm vücuda yayılıyor

02 Mart 2024 09:33 - Güncelleme : 02 Mart 2024 10:05

Kadın hastalıkları son yıllarda artmasının altında kandida mantarı olduğu tespit edildi. Bilimsel olarak candida albicans olarak geçer. Bağırsaklarda oluşan bu mantar doğurganlıktan vücut bozukluğuna kadar birçok duruma neden olabilir. Candida mantarı riskleri hakkında Türkiye Hastanesi Uzman diyetisyen Bahattin Arslan, kilo alımı, karın şişkinliği gibi sorunlara neden olan candida mantarı hakkında merak edilenleri açıkladı.

KADINLARIN KABUSU MANTAR!

Erkeklere oranla kadınlarda daha fazla görülen kandida mantarı toplu tuvalet kullanımı gibi alanlardan vajinaya oradan ise bağırsaklara bağırsaklardan vücuda yayılır. Ya da ağızdan direk bağırsaklara yerleşir. Tüketilen besinlerin sağlıklı enzimlenmesini engeller. Candida mantarı çoğaldıkça bağırsaklar tıkanır. Bu yüzden candida mantarı tedavi edilmesi lazım.

Uzman diyetisyen Bahattin Arslan, konuyla ilgili, "Kadın hastalıklarına yol açmakta, bağırsak florasını bozmakta, kiloya neden olabilmekte, aynı zamanda kansere neden olan çeşitli atıklar üretebilmekte ve bunun için genelde tek başına antifungal ilaçlar yetmemekte ve uzun süreli ciddi bir tedavi gerekmekte" şeklinde konuştu. Öte yandan küf mantar çeşidi olduğunun altını çizen Arslan, doğal tedavi için en etkili besinin Hindistan cevizi yağı olduğunun altını çizerken öte yandan kişinin probiyotik takviye alması gerektiğinin altını da ayrıca çizdi.

BAĞIRSAKLARDAN BAŞLAYIP TÜM VÜCUDA YAYILIYOR!

Arslan, mantarın tespitinin olmasının şart olduğunun altını çizdi. Dışkı ya da tükürük yoluyla test edilen bu mantardan kurtulduktan sonra bağırsaklarda gaz şikayeti azalır. Öte yandan en sık görülen sistit gibi kadın hastalıklarının yaşanma oranı düşer. Sistit en tehlikeli olan doğurganlığı engelleyen hastalıkların başında gelir.