Felaket haberini Türk bilim insanları verdi! Kapı pencere kapattıracak kuş gribi geliyor

11 Nisan 2024 15:27 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 15:41

Zeka ve yürüme arasında bağlantı saptandı! En zeki insanlar en hızlı yürüyenlerdir

Zeka ve yürüme arasında bağlantı saptandı! En zeki insanlar en hızlı yürüyenlerdir

Kümes hayvanlarında aktive edildiğinden dolayı kuş gribi olarak kayda geçen H5N1 virüsünün ölüm oranı arttı. Yapılan araştırmalarda Amerika'da her geçen gün artan vaka sayısının dünya kamuoyuna aktarılmaması ise felaketin altını çizdi.

FELAKET HABERİNİ TÜRK BİLİM İNSANLARI VERDİ!

Grip araştırmacısı olarak bilinen Dr. Suresh Kuchipudi, kuş gribinin geleceğin hastalığı olarak kayda geçmesini talep etti. Virüsün ciddiyetini ise bu kez Türk bilim insanları yaydı. Korona virüsten 10 kat daha ölümcül olan kuş gribinin 2023 yazının son günlerinden bu yana ciddi bir artış yaşadığını da Türk bilim insanları ortaya koydu. Bilimsel verilerde tavuk vebası olarak geçen H5N1 virüsü influenza A çeşitleri arasında yer alır. En net belirtisi gözlerde oluşan iltihaplanmadır.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından önlem alınmadığında ciddi bir salgına neden olacak bu virüsün özellikle evlere kapatma ve uzun süreli pandemiye neden olma durumu oldukça yüksek olduğu keşfedildi. Koronavirüsten daha fazla etkisinden kaynaklı bir kez salgın haline geldiğinde geri dönüşünün zor olacağı da hatırlatıldı.

Öksürük, ateş, boğaz ağrısı, kas ve baş ağrısıyla beraber akciğerlerde oluşan ağır hasar nedeniyle nefes darlığı komplikasyonları başlar. Antiviral ilaçlarla en düşük seviyesinin tedavi edildiğinin ancak yüksek oranda virüse maruz kalanlarda ölüme neden olacağının altı çizildi. Araştırmada ise en dikkat çeken sonuç ise virüsün mutasyona uğrama ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Virüsün şiddetini artıran ise mutasyon olabileceğine dair araştırmaların devam ettiği söylendi.