Gebelere uzmanlarından Ramazan ayı açıklaması! Hamilelerin oruç tutması günah mı?

14 Mart 2024 14:46 - Güncelleme : 14 Mart 2024 15:07

Ramazan ayında en çok merak edilen konuların başında hamilelerin oruç tutup tutmaması tartışmasıdır. Uzmanların ve din görevlilerin bu konu hakkındaki kesin görüşleri ise aynı yöndedir. 11 ayın sultanı lan Ramazan'ın maneviyatını kaybetmemek için oruç tutmak isteyen hamileler hakkında uzmanlar net açıklamada bulundu. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Ayşe Solaroğlu, bu konu hakkında net açıklamalarda bulundu.

HAMİLELER ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Dr. Ayşe Solaroğlu, en çok sorulan sorulardan biri olan "hamileler oruç tutabilir mi?" sorusuna net bir cevap verdi. Solaroğlu, "Gebelik özel bir durum. Biliyorsunuz hem anne hem de bebek söz konusu. O yüzden gebelerimizin doktorlarına danışaraktan yol almaları daha doğru olacaktır. Özellikle riskli gebelik dediğimiz ikiz gebeniz varsa bebeğinizle gelişme gereği annenin sağlıklı beslenmesi lazım" dedi.

Öte yandan Solaroğlu, gerekli oranda su tüketilmediğinde erken doğum riskini hatırlattı. İlk 3 aylık olanlar ise düşük riski ile karşı karşıya olduklarını vurgulayan Solaroğlu, aşırı bulantı ve kusmalara dikkat çekti.

Bazı uzmanlar ise gebelere bir gün tutup bir gün tutulmaması gerektiğini hatırlattı. Ancak bu da 6 ve 7 ayı geçmiş hamileler için geçerli. Diğer yandan ilk 5 aylık olanların oruç tutması sakıncalı olduğunun altı çizildi. Solaroğlu, tansiyonu hatırlatarak yeterli beslenilmediğinde düşme ihtimali yüksek olduğu hatırlatıldı.

HAMİLELERİN ORUÇ TUTMASI GÜNAH MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı, hamileler hakkında merak edilenleri 2024 yılında da açıklık getirdi. Resmi sayfasında açıklama yapan Başkanlık şu ifadeler yer verdi:

"Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları hâlinde oruç tutmayabilirler. Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde oldukları gibi, onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler de bulunmaktadır.

Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilir. Bu konuda alanında uzman bir hekime danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza ederler."