Geleneksel tıp uzmanı Aidin Salih'ten dinç vücut için sahur uyarısı! Limonlu su ve hurma detayı

12 Mart 2024 17:59 - Güncelleme : 12 Mart 2024 18:02

Geleneksel Tıp alanında uzmanı Aidin Salih, dünya çapında ses getirmiş bir isimdir. Aidin Salih, 11 ayın sultanı olan Ramazan ayında özellikle sahur hakkında açıklamalarda bulunmuş. Kitapları ve alternatif tıp alanında açıklamalarıyla tanınan Salih hanım, sahurun önemini hatırlattı. İnsan vücudu hakkında çeşitli araştırmaları olan Aidin Salih'in uyarısı bile İngiltere Tıp dergisine konu oldu.

AİDİN SALİH'TEN SAHUR TAVSİYESİ

Aidin Salih öncelikle sahur yapmanın bir sünnet olduğunu hatırlattı. Salih, sahur vaktinin kahvaltı olduğunu hatırlatarak vücudun ihtiyacı olan vitamin değerlerini alınması gerektiğini hatırlattı.

Sahur yapılmadığında kan şekeri düşer. Bu da oruç süresince baş dönmesine ve ağrılara neden olur. Kan şekerindeki dengesizlik üçün Salih özellikle hurma ve su tüketimini tavsiye eder.

LİMONLU SU VE HURMA İKİLİSİ

2016 Nobel Tıp Ödülüne layık görülen Aidin Salih, en dikkat çeken açıklaması ise su diyeti olmuştu. Bir insan vücudunun adeta yeniden oluşmasını sağlayan su diyeti bilimsel olarak da kanıtlanmıştı. Salih, özellikle limonlu suyun vücudu baştan sona yenilediği söyledi. Bu yüzden sahurda limonlu su ve hurma ile bağırsakların daha sağlıklı çalışacağını hatırlattı.

Sahur yapar yapmaz yatıldığında hazımsızlık yapıldığını hatırlatan Aidin Salih, hazımsızlık kan şekerinde düşme gibi sorunların yaşanmaması için lif bakımından zengin hurma ve kabuklu meyveler tüketilmesini tavsiye eder. Böylece ertesi gün oruç süresinde baş dönmesi gibi sorunlar yaşanmaz.

HCT yükselmesini sağlayan limonlu su hurma tam bir demir C vitamini deposu sağlar. Vücut bu ikili sayesinde hem demiri enzimler hem de C vitamini oranını artırarak hücrelerin hızla yenilenmesini sağlar.