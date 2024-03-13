Hastane randevularında büyük sorun: Gelmeyenlerin sayısı 23 milyon... 

13 Mart 2024 19:08 - Güncelleme : 13 Mart 2024 19:09

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Düzce'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınan randevulardan yaklaşık 23 milyonunun kullanılmadığı ortaya çıktı. Bakan Koca, bu durumun diğer hastaların tedavi şansını azalttığını belirterek vatandaşları randevularına sadık kalmaya çağırdı.

"HASTALARIN HAKKINI GASBETMİŞ OLUYORSUNUZ"

Düzce'de ise randevu alıp randevusuna gelmeyen 100 bin kişi olduğunun altını çizen Bakan Koca, "Randevuya gelmediğinizde bir başka hastanın hakkını gasbetmiş oluyoruz." diye konuştu.

"YAN DAL SORUNU OLMAYACAK"

Uzman hekim sayısının 2 kat arttığını vurgulayan Koca, "Özellikle yan dallarla ilgili sorunların olduğunun farkındayız. Yan dal tercihini daha da arttırmak üzere bildiğiniz gibi Meclis'ten geçerek kanunlaşan bir kanun maddemiz oldu. Bundan sonraki süreçte yan dal uzmanlığının daha çok tercih edileceğini ve 2 hafta önce tercih edilen yan dal uzmanlığı yüzde 100 dolulukla geçti. Bundan sonra yan dal sorunu olmayacak.

Kamu hastanelerimizde çalışan 56 bine yakın uzman hekimimiz var. 4 yıl içinde de bu kadar daha uzman hekim mezun olacak. Önümüzdeki 4 yıl içinde 56 bine yakın uzman hekim daha olacak. Uzman hekim sayısı 2 katına çıkacak. Bu sorunların farkındayız. Önümüzdeki dönemlerde bu sorunlar aşılacak" dedi.