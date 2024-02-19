Hem gençleştiriyor hem de cilt kanserini tedavi ediyor! Akne, leke ve yaşlanmaya veda ettiren teknoloji

19 Şubat 2024 09:41 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 10:33

Dünya genelinde en çok görülen hastalıkların başında yer alan cilt hastalıkları ve kanseri karışında geliştirilen fotodinamik tedavi hakkında Türkiye Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Metin Oğuz açıklama yaptı. Gelecekte cilt sorunlarının artacağına yönelik hatırlatma yapan Oğuz, fotodinamik ile bu sürecin daha sağlıklı geçeceğinin altını çizdi. Cilt bariyerinde aile öyküsü ve çeşitli dış etkenlerden kaynaklı meydana gelen hücresel bozulmalar cilt bariyerini tahrip eder. Erken yaşlanma belirtilerini beraberinde getiren bu sorun için Oğuz, fotodinamik tedavinin etkinliğinden bahsetti.

FOTODİNAMİK TEDAVİ NEDİR?

Türkiye Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Metin Oğuz son teknoloji olan fotodinamik hakkında şu detayları verdi: "Işık ile aktiive edilebilen (photosensitiv), bazı doku ve yapılara daha çok tutunan maddelerin kullanılmasıyla o doku ve hücreler tahrip edilir. Bu maddeler kanserleşmiş yada ona yatkın hücrelere, yağ bezlerine, damarlara , bakteri ve virüslere daha çok tutunurlar. Uygun dalga boyu ışık ile aktive olunca negatif yüklü oksijen üretirler. Bu oksiyen o dokuyu tahrip eder. Seçici tahriş ile kontrollü hasar oluşturulur. Böylece kanser ve yatkın hücreler tahrip edilir. Ayrıca yağ üreten bezler ve damarlar küçülür. Bakteriler virüsler azalır yağ sekresyonu azalır artmış kılcal damarlar azalır. Doku tahrişi sonu yenilenme başlar, fibroblastlar ve kollajen lifleri artar. Yenilenme ve gençleşme olur."

HEM GENÇLEŞTİRİYOR HEM CİLTKANSERİNİ ENGELLİYOR!

Oğuz en sık rastlanılan diğer hastalıkların tedavisi için fotodinamik tedavinin etkilerini anlattı. Özellikle güneş lekesi olan ya da derin gözeneklerden dem vuranların bu tedavi ile daha diri bir cilt yapısına sahip olacağının altını çizdi. Fotodinamik teknolojinin tedavi edeceği diğer hastalıklar;

AKTİNİK KERATOZLAR

Özellikle güneşe çok maruz kalmış açık tenlilerde özellikle yüzde çok sayıda gelişebilir ve kötüleşme potansiyeli vardır. Çok sayıda aktinik keratozun aynı anda tedavi edilebilmesi avantajdır. Ayrıca sağlıklı görünen dokularda aynı anda tedavi edilerek yenilerinin de çıkması önlenebilir. Biz lazerle aktinik ve seboreik keratozları kazıyarak ilacın daha derine inmesini sağlıyoruz. Kombine tedavi ile hem keratozların hem lekelerin hemde oluşmuş kırışıklıkların da aynı seansta tedavisini yapıyoruz.

GÜNEŞ LEKELERİ

Tedavisi en zor dermatolojik durumlardan biridir. Peeling e göre fotodinamik tedavi daha az ve sadece hedef dokularda hasar yaptığından yeni leke oluşturma ve lekeyi arttırma etkisi yok gibidir. Dirençli lekelerde diğer tedavilere göre daha etkili ve yan etkileri de daha az olan bir tedavidir. Bozulmuş dokuya tutunma özelliği ve melanositlere etkisi ile etkili bir leke tedavisi olacaktır.

AKTİF AKNE VE AKNE İZLERİ

Fotodinamik etkili ilaçlar yağ bezleri içine girerler. Bakterilerde fototoksik ilaçları tutarlar ve hatta kendileri fototoksik maddeleryağ bezleri üretebilirler. Yaz aylarında akne lezyonlarının azalması bunu gösterir. Sadece ışık tedavisi bakterilerdeki bu maddeler aracılığı ile etki eder. Akne fotodinamik tedavisinde iltihaplı lezyonlar gerilemekte, yağ bezleri küçülür, gözenekler küçülür cilt kurur ve lekeler azalır.

AKNE ROSACEA

Gül sivilcesi de denen bu durumda cilt kızarık, damarlanma artmış, kırmızı kabartılar ve demodex denen parazitlerde olabilir. Inatçı bir durumdur ve yıllar sürebilir. Fotodinamik tedavi ile yağ bezleri küçülür, damarlanma azalır, demodex parazitleri azalır alevlenme azalır.

ANTİAGİNG TEDAVİ

Fotodinamik tedavi ile antiaging tedavide elde ettiğimiz gençleşme işlemi ile; ince kırışıklıkların gitmesi, gözeneklerin azalması, derin kırışıklık ve sarkmaların azalması, lekelerin azalması deride gerilme ve toparlanma elde ediyoruz. Özellikle antiaging vakalarında tek şikayet olmuyor. Lekeler keratozlar sarkmalar kabartılar gözeneklenme ve kabalaşma oluyor. Derin ve lazerle kombine yapılan fotodinamik antiaging tedavi ile yaş geri sarılıyor. Beş - on- Onbeş yaş geri gidiyor. Herkesin birbirine benzemeye başladığı ördek dudak, sincap yanak gibi durumlar olmuyor makyajsız parlak gergin bir cilt elde ediliyor.

FOTODİNAMİK TEDAVİ STANDART MI?

tıpta hastalık yok hasta vardır prensibini kozmetik uygulamalarda da benimsiyoruz. Kişinin ihtiyacına göre sadece ilacı hafif emdirme, dermapenle emdirme ve lazer yardımıyla emdirme metodlarını kullanıyoruz. Bu teknikler arasında etkinlik açısından on kattan fazla fark vardır. Ayrıca diğer leke, keratoz hatta yüzeysel damarların lazerle tedavi edilmesi ile fotoninamik tedavi kombine edilebilir. Biz KİŞİYE ÖZEL KOMBİNE TEDAVİ uyguluyoruz. Muayene esnasında ihtiyaçlar belirleniyor ve ona göre planlama yapılır. Genellikle fraksiyonel lazerle ve lazerle soyma ile kombine uyguluyoruz. İşlem sonu güneş yanığı gibi kızarık bir cilt ve kabuklanma oluşuyor ve beş günde düzeliyor. Parlaklık canlılık bir haftada başlıyor ve final sonuç 2-3 ay içinde gelişiyor.