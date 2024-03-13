İbn-i Sina'dan asırlık ilaç! Ramazan ayında ağız kokusunu tarihe karıştıran karışım

13 Mart 2024 13:50 - Güncelleme : 13 Mart 2024 14:05

Ağız kokusunun birçok sebebi var. Ancak Ramazan ayında ağız kokusunun temel nedeni aslında susuzluk ve açlığa bağlı gelişir. Ancak ağız kokusu yaşanmaması için asırlar yıl önce İbn-i Sina bir ilaç hazırlamıştır. Diş eti ve diş çürümesinden ziyade ağız kokusu birçok nedene bağlı yaşanır. İbn-i Sina ise tek bir karışımla tüm sorunları kökünden çözer.

İBN-İ SİNA'DAN RAMAZANDA AĞIZ KOKUSUNU TARİHE KARIŞTIRAN İLAÇ

İbn-i Sina mide ve bağırsaklardaki besin atıklarından, diş eti yaraları ve diş çürüklerinin yanı sıra vücutta fazla olan toksit nedeniyle ağız kokusunun yaşandığının altını çizer. Tüm bunları anından iyileştiren karışım ise nane, fesleğen ve limondan oluşur.

Çoğumuzun bildiği bu karışım aslında gribal enfeksiyon tedavisinde kullanılır. Ancak bu karışım şimdilik ağız kokusunu anında giderir. İftarda ve sahurda birer bardak tüketilen nane fesleğen ve limon karışımı mide bağırsakları temizler. Gözeneklerden ter yoluyla tüm toksinler atılır.

Bir cezveye bir bardak su ekleyin kaynatın. Ardından kapalı bir süzgecin içine nane ve fesleğen kurusundan birer kaşık ekleyin. Sıcak suya koyun ve üzerine limon sıkın 5 dakika sonra tüketin. Bu karışım sayesinde ağız içi nefesiniz ve bağırsaklardaki besin atıkları atılır.

Öte yandan İbn-i Sina her sahurda bir tatlı kaşığı bal tüketilmesini tavsiye eder. Bal hem güçlü bir antibiyotiktir hem de vücuttaki kötü kokuyu giderir.