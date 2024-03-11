İlk sahura özel 15 saat tok tutan tarif! Yapımı 10 dakikanızı almıyor

11 Mart 2024 00:28 - Güncelleme : 11 Mart 2024 01:21

Oruç hem manevi hem de bedensel temizliği sağlayan vücudun adeta dinlendiği kısa bir moladır. Ancak bazı kişiler ortalama bir kaç saat sonra açlıkla baş edemiyor. Bu yüzden sahur vaktinde mutlaka uzun süre tokluk sağlayan besinlerden tüketilmesi lazım. Sizler için Cem Özkok gibi sağlıklı beslenmeye dikkat eden fenomenlerin de sıklıkla yaptığı ortalama 15 saat tok tutan tarifi bulduk.

VÜCUDUN DEPOLARINI DOLDURUR!

Uzman diyetisyenlerin özellikle önerdiği, avokado, yulaf, yumurta üçlüsünden yapılan bu tarifin 15 saat tok tutma iddiasını abartmıyoruz. Çünkü bilim insanları bu 3 besinin insan sağlığına olan faydalarını kanıtladı. İçerdikleri B vitamin kompleksi, K vitamini, C ve E vitaminleri sayesinde vücudun uzun süre enerji depolarını doldurur.

İLK SAHURA ÖZEL 15 SAAT TOK TUTAN TARİF!

Bilim insanları tarafından kanıtlanan en önemli detay bir insanın yaklaşık 20 saat rahatlıkla aç kalabilmesi oldu. Ancak uzmanlar bunun altında yatan en önemli nedenin ise sağlıklı beslenmekten geçtiğini vurgular. Sağlıklı beslenildiğinde vücut hangi anda neyi nerede kullanacağını da çözümler.

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı yulaf

1 adet olgunlaşmış avokado

Karabiber, tuz

Bir kabın içine yumurta ve yulafı koyup karıştırın ardından avokadoyu soyup ezin. Baharat ve tuzdan sonra karışımı iyice karıştırın. Bir tavaya zeytinyağı damlatın artından karışımı dökün. Omlet formunda pişirin. Peynir ve şekersiz çayla tüketin. Şifa olsun...

NOT: Her sahurda sağlıklı beslenmeye önem gösterin. Ancak bununla beraber su ve kuruyemiş tüketimini ihmal etmeyin!