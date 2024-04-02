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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Sağlık>Kadınlar aman dikkat! Besinler değil, erkekler yaşlandırıyor
02 Nisan 2024 10:26 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 10:38

Kadınlar aman dikkat! Besinler değil, erkekler yaşlandırıyor

Hamile kadınlar üzerinde yapılan bir araştırmada ortaya çıkan yaşlandırma sonuçları bilim insanlarını bile şaşırttı. Erkek çocuğuna hamile olan kadınların diğer kadınlara oranla daha hızlı yaşlandırdığı açıklandı. Peki erkek çocuğu anneyi neden yaşlandırıyor? İşte yanıtı...

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Kadınlar aman dikkat! Besinler değil, erkekler yaşlandırıyor

İlk kez 2000 yılında hamile kadınlar üzerinde bebeğin etkileri üzerinde bir çalışma yapıldı. Bu çalışma sonucunda bilim insanları ilginç bir sonuçla karşılaştı. Erkek çocuğa hamile kalan kadınların kız çocuğuna hamile kalan kadınlara oranla daha hızlı yaşlandığı açıklandı. Ancak araştırma akabinde havada kalmıştı. Daha sonra İngiltere'de kadınlar ve erkeklerin yaşlanma hızları hesaplanacak bir bilimsel çalışma yapılmaya çalışıldı. Burada da kadınların daha hızlı yaşlandığı tespit edildi. Bu kez iki çalışma aynı anda yapıldı. 

ERKEKLER KADINLARI YAŞLANDIRIYOR!

Bilim insanları iki çalışmanın sonunda kesin kanıta vardı. Erkekler kadınları yaşlandırıyor. Peki nasıl mı? İki türlü yaşlanma tetikleri ortaya çıktı. Erkek çocuğuna hamile kalan annelerin doğum sonrası kemik ağrılarının arttığı tespit edildi. Bunun en büyük nedeninin ise erkek bebek anne karnında gelişirken anneden aldığı vitamin ve mineraller kız bebekten daha fazla olduğu tespit edildi.

Kadınlar aman dikkat besinler değil! Erkekler yaşlandırıyor - 1. Resim

Kız çocukları anneden gerekli kadar vitamin alıp bırakmasına rağmen erkekler gelişim için neredeyse annedeki vitamin minerallerin yüzde 80'ini alıyor.

Kadınlar aman dikkat besinler değil! Erkekler yaşlandırıyor - 2. Resim

BİLİNÇLİ KADINLAR GÜZELLEŞİYOR! 

Araştırmada dikkat çeken diğer detay ise anne adayının bilinçli beslenmesi akabinde erkek çocuğun doğumu sonrası kadın bu kez güzelleşir.

Kadınlar aman dikkat besinler değil! Erkekler yaşlandırıyor - 3. Resim

Peki bu nasıl olur? Bilim insanları bunun için ise şu açıklamaya imza attı: Kız çocuğu annede mevcut olan hücrelere dokunmaz. Öte yandan erkek çocuk annedeki hücreleri aldığından doğum sonrasında bilinçli ve sağlıklı bir beslenme ile hücrelerini gençleştirir. Bu besinlerin başında ise avokado, ceviz, elma, ananas, yoğurt geliyor. 

Kadınlar aman dikkat besinler değil! Erkekler yaşlandırıyor - 4. Resim

ERKEKLER HEP YAŞLANDIRIYOR!

Bir diğer araştırma ise normal yaşam tarzında da kadınların erkeklerden daha fazla kaygı bozukluğu ve detaycı olması yaşlanmayı tetiklediği belirlendi. Kadınlar hem hamilelikte hem de normal ilişkilerinde erkekler nedeniyle yaşlanması daha hızlı hale gelmesi ardındaki araştırmada ise psikoloji ortaya çıktı.

Kadınlar aman dikkat besinler değil! Erkekler yaşlandırıyor - 5. Resim

Bilim insanların kadınların psikolojik sorunlara yatkınlığının fazlalığından kaynaklı her türlü ikili ilişkide zararlı olduklarını ifade etti. Uzmanlar sağlıklı bir ilişkinin sağlıklı bir hamileliğin bilinçli birey olduğunun altını çizdi. 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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