Kadınlar aman dikkat! Besinler değil, erkekler yaşlandırıyor

02 Nisan 2024 10:26 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 10:38

İlk kez 2000 yılında hamile kadınlar üzerinde bebeğin etkileri üzerinde bir çalışma yapıldı. Bu çalışma sonucunda bilim insanları ilginç bir sonuçla karşılaştı. Erkek çocuğa hamile kalan kadınların kız çocuğuna hamile kalan kadınlara oranla daha hızlı yaşlandığı açıklandı. Ancak araştırma akabinde havada kalmıştı. Daha sonra İngiltere'de kadınlar ve erkeklerin yaşlanma hızları hesaplanacak bir bilimsel çalışma yapılmaya çalışıldı. Burada da kadınların daha hızlı yaşlandığı tespit edildi. Bu kez iki çalışma aynı anda yapıldı.

ERKEKLER KADINLARI YAŞLANDIRIYOR!

Bilim insanları iki çalışmanın sonunda kesin kanıta vardı. Erkekler kadınları yaşlandırıyor. Peki nasıl mı? İki türlü yaşlanma tetikleri ortaya çıktı. Erkek çocuğuna hamile kalan annelerin doğum sonrası kemik ağrılarının arttığı tespit edildi. Bunun en büyük nedeninin ise erkek bebek anne karnında gelişirken anneden aldığı vitamin ve mineraller kız bebekten daha fazla olduğu tespit edildi.

Kız çocukları anneden gerekli kadar vitamin alıp bırakmasına rağmen erkekler gelişim için neredeyse annedeki vitamin minerallerin yüzde 80'ini alıyor.

BİLİNÇLİ KADINLAR GÜZELLEŞİYOR!

Araştırmada dikkat çeken diğer detay ise anne adayının bilinçli beslenmesi akabinde erkek çocuğun doğumu sonrası kadın bu kez güzelleşir.

Peki bu nasıl olur? Bilim insanları bunun için ise şu açıklamaya imza attı: Kız çocuğu annede mevcut olan hücrelere dokunmaz. Öte yandan erkek çocuk annedeki hücreleri aldığından doğum sonrasında bilinçli ve sağlıklı bir beslenme ile hücrelerini gençleştirir. Bu besinlerin başında ise avokado, ceviz, elma, ananas, yoğurt geliyor.

ERKEKLER HEP YAŞLANDIRIYOR!

Bir diğer araştırma ise normal yaşam tarzında da kadınların erkeklerden daha fazla kaygı bozukluğu ve detaycı olması yaşlanmayı tetiklediği belirlendi. Kadınlar hem hamilelikte hem de normal ilişkilerinde erkekler nedeniyle yaşlanması daha hızlı hale gelmesi ardındaki araştırmada ise psikoloji ortaya çıktı.

Bilim insanların kadınların psikolojik sorunlara yatkınlığının fazlalığından kaynaklı her türlü ikili ilişkide zararlı olduklarını ifade etti. Uzmanlar sağlıklı bir ilişkinin sağlıklı bir hamileliğin bilinçli birey olduğunun altını çizdi.