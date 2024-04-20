Kadınlar erkekler yüzünden kilo alıyor! İsveçli bilim insanlarından çıldırtan araştırma

20 Nisan 2024 16:31 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 16:34

İsveçli bilim insanları 4 yıl önce İngiliz bilim insanlarının başlattığı cinsiyete göre kilo alma sorununa açıklık getirdi. Ancak araştırmada en dikkat çeken detay ise İsveçli bilim insanlarının kadınların kilo almasındaki neden oldu. Bilim insanlarına göre kadınların erkekler yüzünden kilolu oldukları açıklandı.

KADINLAR ERKEKLER YÜZÜNDEN KİLO ALIYOR!

Kadınların stres hormonunun erkekler tarafından tetiklendiğini açıklayan İsveçli bilim insanları akabinde kadınlardaki kilo sorununun da hormonla bağlantılı olduğunu ifade etti. Bilim insanlarına göre; kadınlar stres hormonunu bastırmak için sürekli tatlı tüketir. Bu da vücutta yağ oranının artmasına yol açar. Öte yandan kadınlar stresi bastırmak için genellikle yalnız kalmayı tercih eder.

İsveçli bilim insanları yalnız kalmayı tercih eden kadınlarında yüzde 60'ında kilo problemi tespit ettiklerini vurguladı. Araştırmaya duygu durumu değişik tam 500 kadın dahil edildi. Bu kadınların her birinin bilinç altında erkeklerle yaşadıkları deneyimlerden kaynaklı ruhsal sorunlar tespit edildi.

Bilinç altındaki karmaşa için ise; harekete geçen beyin vücuttaki tüm glikozu kullanır. Glikoz miktarı vücutta azaldıkça bu kez beyin hormon salınımını durdurmak için şeker ya da çikolata benzeri besinler tüketme ihtiyacını ortaya çıkartır.

Araştırma bilim insanlarını tek bir sonuca götürdü. "Beslenme alışkanlıkları değişen kadınlar hızla kilo alır." Peki kilo veren kadın yok mu? İsveçli bilim insanları kadınların stres esnasında nadiren de olsa mide ağrısı çekmesi nedeniyle yemek yemeği kestiklerini de ayrıca açıkladı. Ancak yüzde 10'luk bir dilimi kapladıklarını da vurguladı.

Makale de yer alan bilgilerde; ayrıca kadınların beslenme değişimleri vücut yapılarını değiştirdiği gibi ruhsal durumlarını da değiştirdiği tespit edildi. Bu yüzden de kadınların ilk travmadan bir kaç gün sonra değişeme yönelik hevesler yaşadığını vurgulayan bilim insanları süreci "kadınlarda değişim eşiği" olarak kayıtlara geçirdi. Tüm bu durumların nedeniyle duygusal zekanın erkeklere oranla kadınlarda yüzde 1 milyon fazla olduğunun altı çizildi. Ayrıca kadınlarda bu dönemlerde yüksek oranda kemik ve eklem ağrıları da görüldü. Strese bağlı vücudun hasar aldığı da bu araştırma ile kesinleşti.