Kefir içmek günah mı? Kefirde alkol var mı?

03 Nisan 2024 09:33 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 10:07

Kefir konusunda ortaya atılan tartışmalar İlahiyatçı Yazar Prof. Dr. Ramazan Ayvallı tarafından son buldu. Ayvallı, kefirin içinde alkol olduğunu bilimsel olarak açıkladı. Ayrıca açıklamalarında kefirin neden günah olduğunu da Hadis-i Şeriflerden örnek vererek açıkladı.

KEFİRDE ALKOL VAR MI?

Kefir, Kafkasya, Balkanlar ve Doğu Avrupa'da yaygın bir şekilde üretilen tüketilen bir içecektir. Görüntüsü ayrandan katı olan ve topaklı bir kıvama sahip olan kefir, keçi ve inek sütünden elde edilir. İçeriğinde torula mayaları, Saccharomyces sp, Lactococcus spp, Lactobacillus spp, Leuconostoc spp gibi mikroorganizmalar mevcuttur. Bu mikroorganizmaların bir araya gelmesiyle süt asidi etil alkol ve karbondioksit oluşur. Yüksek oranda fermantasyona maruz kalan süt asidi parçalandığından ortaya çıkan madde saf alkoldür.

Kefir bileşimi bazında yer alan maddeler; su yüzde 80, süt asidi yüzde 0, 8, etil alkol yüzde 0, 6 oranında var. Bilimsel olarak netleşen bu oranlar nedeniyle kefirde alkol olduğunu kesinleşti. Ramazan Ayvallı'da aynı açıklama içerisinde kefirin alkollü bir içecek olduğunun altını çizdi.

KEFİR İÇMEK GÜNAH MI?

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, bir damla bir etil alkolü barındıran kefirin haram olduğunu belirtti. Tüketilmesinin günah olduğunu belirten Ayvallı, hem Kur'an'da hem de Hadis-i Şeriflerde geçen buyrukları açıkladı. Dinimizislam.com'da da aynı bilgiler yer alıyor.

Ey iman edenler, içki, kumar, putlar, fal okları şeytanın necis işleridir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumar ile aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık hepiniz vazgeçin! [Maide 90,91]

İçkinin haram olduğuna dair kesin hüküm indi. [Müslim]

İhtimar [alkol teşekkül] etmiş her içki haramdır. [Ebu Davud]

Çoğu sarhoş eden içkinin, azını da içmek haramdır. [Nesai]

İçkide ilaç özelliği yoktur. Hastalık yapar. [Müslim]

İçki, bütün kötülüklerin başıdır. [Taberani]

İçki kötülük doğurur. [Beyheki, Ruzeyn]

İçki her kötülüğün anahtarıdır. [İbni Mace]