Koronavirüs geçirenlerin her 15 kişiden 1'inde görülüyor! Kulağınız çınlayınca kimse sizin hakkınızda konuşmuyor
Halk arasında kulak çınlamasının farklı yorumları bulunsa da uzmanlardan net uyarı geldi. Koronavirüs geçirenlerde yaygınlaşan kulak çınlaması dedikodunun değil bir çok hastalığın başlangıcıdır.
Sürekli kulak içinden farklı ses tonlarını duyanların çoğu birinin kendisi hakkında konuştuğunu düşünür. Ancak kulak çınlaması sağlıksal sorunların başlangıcıdır. Kulak çınlamasında son günlerde ciddi oranda artışlar yaşandı. Bunun en büyük nedenini ise uzmanlar koronavirüse bağladı. Koronavirüs yaşayanların 15'inde 1'inde kulak çınlaması yaşandı. Peki kulak çınlaması neden olur? Tedavi eidlir mi? Tüm yanıtları Acıbadem Fulya Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Dilaver Özturan, yanıtladı.
KORONAVİRÜS GEÇİRENLERİN HER 15 KİŞİDEN 1'İNDE GÖRÜLÜYOR!
Dış kulak yolundan iç kulağa kadar görülen çınlama yaşam kalitesini oldukça düşürür. Çınlama erken dönemde tespit edilmediğinde riske yol açar. Risklerin başında ise kulak tansiyonu ve kulak içi kireçlenme gelir. Uzmanlar koronavirüs atlatmış birçok kişi de kulak yolunda hasarların yaşandığını açıkladı. Kulak çınlaması yaşam kalitesini olumsuz etkiler. En büyük nedeni ise kemik ve zarın hasar almasıdır. Koravirüs süresinde ateş ve enfeksiyona bağlı kulakta biriken bu sorun hakkında Özturan, önemli uyarılarda bulundu.
yaşam kalitesini düşürebilecek şiddete ulaşabilen kulak çınlamasının genellikle dış kulak yolundaki kir gibi basit ve kolayca müdahale edilebilen nedenlerden kaynaklansa da bazen ciddi bir hastalığa da işaret edebileceğini belirterek, “Dolayısıyla kulak çınlamasında erken tanı ve tedavi son derece önemlidir. Çınlamaya yol açan etkenin erken dönemde tespit edilmesi tedaviye cevabı kolaylaştırır.
Geç kalındığında ise örneğin çınlama kulak tansiyonu gibi hastalığa bağlı gelişmişse işitme kaybı gelişebilir. Çınlamada tedavi sebebine yönelik yapılmaktadır. Nedeni tespit ve tedavi edildiğinde çınlama çoğu zaman sorun olmaktan çıkmaktadır” diyor. Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Dilaver Özturan, kulak çınlamasına yol açan etkenleri anlattı; önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.
Ani ve şiddetli şiddetli ses dalgalarına maruz kalma sonucu gelişen akustik travma, işitme kaybının yanı sıra kulakta çınlamaya da sebep olabiliyor.
- Meniere iç kulaktaki keselerde basınç artışından dolayı ortaya çıkan bir hastalık. İşitme kaybı, çınlama ve baş dönmesi, ataklar halinde gelişen bu hastalığın en belirgin işaretlerini oluşturuyor.
- Dış kulak yolunda oluşan kir ya da kulaktaki saç gibi yabancı maddeler de kulak çınlamasına yol açabilen etkenlerden.
Genellikle üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen orta kulak yolu enfeksiyonları, işitme kayıplarının yanı sıra sıklıkla kulakta uğultu tarzında gelişen çınlama da yapıyor.
- Halk arasında ‘kulak kireçlenmesi’ olarak da bilinen otoskleroz, orta kulaktaki kemikçiklerin kireçlenmesi sebebiyle gelişiyor. Daha çok işitme kaybı ve çınlama belirtileri ile kendini belli eden otoskleroz, kadınlarda ve genetik yatkınlığı olan kişilerde daha yaygın görülüyor.
- Kulak sinirinin iyi huylu tümörü olan akustik nörinomlarda, işitme sinirinin kulak kanalında sıkışmasına bağlı olarak, işitme kaybının yanı sıra çınlama sorunu da oluşabiliyor.
- Kan damarlarını doğrudan etkileyen yüksek tansiyon, kontrolsüz diyabet ve yüksek kolesterol de çınlama sebepleri arasında yer alıyor. Bu hastalıkların tedavi edilmesi çınlama sorununun ortadan kalkmasını çoğunlukla sağlayabiliyor. Hastalıkların tedavisinde başvurulan çeşitli ilaçlar da kulakta çınlama nedeni olabiliyor. Örneğin bazı antibiyotiklerin, idrar sökücü veya kan sulandırıcı ilaçların kullanımıyla birlikte kulaklarda çınlama sorunu gelişebiliyor.
- Beslenme ya da solunum yoluyla oluşan bu toksik tablo denge bozukluğu, işitme sorunu, bulantı ve kusmayla ortaya çıkabiliyor. Ağır metal zehirlenmeleri bu yakınmaların yanı sıra kulak çınlamasını da tetikliyor.
- Beyin tümörlerinde baş ağrısı, kusma, çift görme ve denge bozukluğu belirtileri ön planda oluyor. Ancak çok nadir de olsa bu tümörler kulakta çınlamayla da kendini belli edebiliyor.