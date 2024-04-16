Koronavirüs geçirenlerin her 15 kişiden 1'inde görülüyor! Kulağınız çınlayınca kimse sizin hakkınızda konuşmuyor

16 Nisan 2024 13:43 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 14:54

Vücudumuzda bor var mı? Uçak yakıtı için önerilmişti! İşte, bor açısından zengin yiyecekler ve merak edilenler

Vücudumuzda bor var mı? Uçak yakıtı için önerilmişti! İşte, bor açısından zengin yiyecekler ve merak edilenler

Sürekli kulak içinden farklı ses tonlarını duyanların çoğu birinin kendisi hakkında konuştuğunu düşünür. Ancak kulak çınlaması sağlıksal sorunların başlangıcıdır. Kulak çınlamasında son günlerde ciddi oranda artışlar yaşandı. Bunun en büyük nedenini ise uzmanlar koronavirüse bağladı. Koronavirüs yaşayanların 15'inde 1'inde kulak çınlaması yaşandı. Peki kulak çınlaması neden olur? Tedavi eidlir mi? Tüm yanıtları Acıbadem Fulya Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Dilaver Özturan, yanıtladı.

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Dış kulak yolundan iç kulağa kadar görülen çınlama yaşam kalitesini oldukça düşürür. Çınlama erken dönemde tespit edilmediğinde riske yol açar. Risklerin başında ise kulak tansiyonu ve kulak içi kireçlenme gelir. Uzmanlar koronavirüs atlatmış birçok kişi de kulak yolunda hasarların yaşandığını açıkladı. Kulak çınlaması yaşam kalitesini olumsuz etkiler. En büyük nedeni ise kemik ve zarın hasar almasıdır. Koravirüs süresinde ateş ve enfeksiyona bağlı kulakta biriken bu sorun hakkında Özturan, önemli uyarılarda bulundu.

yaşam kalitesini düşürebilecek şiddete ulaşabilen kulak çınlamasının genellikle dış kulak yolundaki kir gibi basit ve kolayca müdahale edilebilen nedenlerden kaynaklansa da bazen ciddi bir hastalığa da işaret edebileceğini belirterek, “Dolayısıyla kulak çınlamasında erken tanı ve tedavi son derece önemlidir. Çınlamaya yol açan etkenin erken dönemde tespit edilmesi tedaviye cevabı kolaylaştırır.

Geç kalındığında ise örneğin çınlama kulak tansiyonu gibi hastalığa bağlı gelişmişse işitme kaybı gelişebilir. Çınlamada tedavi sebebine yönelik yapılmaktadır. Nedeni tespit ve tedavi edildiğinde çınlama çoğu zaman sorun olmaktan çıkmaktadır” diyor. Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Dilaver Özturan, kulak çınlamasına yol açan etkenleri anlattı; önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.



Ani ve şiddetli şiddetli ses dalgalarına maruz kalma sonucu gelişen akustik travma, işitme kaybının yanı sıra kulakta çınlamaya da sebep olabiliyor.