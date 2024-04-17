MHRS randevusuna gitmeyenler dikkat! Bakan Koca yeni kuralı açıkladı

17 Nisan 2024 14:07 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 14:42

Devlet hastanelerine MHRS üzerinden randevu alıp gitmeyenlerin sistemi tıkamasının üzerine getirilen kurallara yenileri ekleniyor. Randevusunu aldığı halde ikinci kez randevusuna gelmeyenler için bütün branşlar artık 15 gün kapalı olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Koca, hastanelerde yaşanan randevu aksaklıkları ve kapasite sorunlarının en önemli konular arasında yer aldığını ifade ederek, "İl, hastane ya da branş bazında yaşanan sorunları biliyoruz. Bununla ilgili hastane yöneticilerimiz de yoğun çalışma içerisinde. Hatırlarsanız bir ay sonra tedbirlerin kademeli şekilde hayata geçirileceğini ve yaptırımların arttırılacağını söylemiştim. Sorun yaşadığımız branş ve hastaneleri tek tek çalışıyoruz. Artan bir talep var. Buna karşılık kapasitemizi de artırıyoruz. Hekim sayımızın artan talebi karşılaması da son derece önemli. Bu bakımdan yetiştirmemiz gereken hekim ve uzman hekim sayısı çok önemli. Geleceğe matuf bu önemli tedbiri zaten almıştık. En son yan dal uzmanlıkları için de gereken iyileştirmeleri yaptık ancak bir de mevcut kapasitenin yeterince verimli kullanılamaması sorunu var. Bunun bir tarafı kapasiteyi belirleyen hastanelerimiz, diğer tarafı randevu alıp randevusuna gelmeyenlerin sebep olduğu atıl kapasite. Bunun için ilk tedbirleri almıştık. Şimdi yeni yaptığımız analizler bazı zorunlulukları işaret ediyor. Önümüzdeki haftalar kademeli şekilde yeni tedbirleri hayata geçirecek ve randevu sorununu kalıcı şekilde çözeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

15 GÜN BOYUNCA TÜM BRANŞLAR KAPANIYOR!

Bir muhabirin ilk tedbirin ne olacağını sorması üzerine Bakan Koca, "Bir önceki yıl randevu alıp gelmeyenlerin sayısı 23 milyondu. Randevu aldığı halde gelemeyenlerin sayısı; 2024 yılının Ocak, Şubat, Mart dönemini kapsayan 3 aylık zaman diliminde de 6 milyon kişi oldu. Randevu alıp gelmeyenlerin 15 gün içinde yeniden randevu almasını kısıtladık. Bu durum randevu sadakat oranını artırdı. Ancak, randevu alanların son dakikaya kadar randevu iptal edilebilmesi mümkündü. Son anda da olsa randevusunu iptal edenler kısıtlanmıyordu. Bu durumda kısıtlı duruma düşmemek için randevusuna gelmeyecekse bile son anda iptal edenlerin oranında artış oldu. Bu durumda o kapasite yine kullanılamaz durumda kalıyor. 25 milyon tekil vatandaş, 81 milyon randevusunu son dakikalarda iptal etmiştir. Bu boşluklara yeni randevu veremediğimiz için 17 milyon randevu kapasitesi atıl kalıyor. Buna atıl kapasiteyi kullanabilmek için 'randevuma geleceğim' onayı alacağız. Randevu sahiplerinin bu onayı randevudan önceki gün 23.59'a kadar vermesi gerekecek. Onaylanmamış randevular için yerine bir başkasına randevu vereceğiz. Böylece son dakika iptalleri ile oluşan atıl kapasiteyi verimli şekilde kullanacağız. Bugünkü verilere göre yüzde 20 kapasite artışına karşılık geliyor. Randevu alıp onay verdiği halde gelmeyenler için aynı branşta hiçbir hekime ve sağlık tesisine müracaat edilemeyecek. Aynı klinikten mükerrer randevu alınamayacak. Yakında devreye girecek yöntemle iki randevusunu aldığı halde ikinci kez randevusuna gelmeyenlerin randevu almasını 15 günlük zaman dilimi için bütün branşlara randevuya kapalı hale getireceğiz. Uygulama ilerledikçe ilave tedbirler almaya da devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

İNSÜLİN SENSÖRÜ BEKLEYENLERE MÜJDE

Diyabet sensörü kullanımının diyabeti kontrol altında tutma konusunda önemli etkileri olduğunu dile getiren Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak sensörler ithal ve maliyeti de oldukça yüksek. Tip-1 diyabetli bütün vatandaşlarımıza sensörü ücretsiz vermek istiyoruz. Takipte kullanım kolaylığı var ve güvenilir veri toplanıyor olması açısından özellikle çocuk yaş grubunda çok avantajlı. Sensörü yerlileştirmeye başladık ve laboratuvar ortamında üretimi gerçekleştirildi. Seri üretim hazırlığı yapılıyor. Pilot üretimle beraber gerekli deneyler ve klinik kullanıma girecek. Yasal izin ve belgelerini de aldıktan sonra, önümüzdeki 6-7 hafta içerisinde klinikte kullanımına başlamak istiyoruz. Bütün tip-1 diyabetlere, başta çocuklar olmak üzere ulaştırmak istiyoruz. Geliştirdiğimiz sensör, değer bazında yüzde 90 yerli olacak."

Öte yandan Bakan Koca, yerli üretimi yapılmak istenen diyabet sensörünün ücretsiz olacağını ve kademeli olarak kullanıma alacaklarına dikkati çekti.