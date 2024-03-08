Oruçta baş ağrısı, yorgunluk ve uyku sorunu yaşayanlara doğal ilaç! Sahurda bu karışımı tüketin

08 Mart 2024 17:22 - Güncelleme : 11 Mart 2024 14:53

Ramazan ayında oruç tutanların en çok şikayetçi olduğu konulardan biri olan baş ağrısı ve yorgunluk için neler yapılması gerektiğini Türkiye Hastanesi Doktoru Uzman Diyetisyen Bahattin Arslan tgrthaber.com.tr'den Rumeysa Kaya'ya açıkladı.

ORUÇLUYKEN BAŞ AĞRISI ÇEKENLER DİKKAT!

Ramazan ayındaki açlığın tansiyon ya da şeker de düşmeye yol açtığını ifade eden Arslan, bu kişilerde ilk belirtinin baş ağrısı olduğunu ardından halsizlik, bitkinlik, yorgunluk ve mide bulantılarıyla devam ettiğini belirtti. Peki bu baş ağrısı, halsizlik ve yorgunla nasıl baş edilir? İşte detaylar...

TUZLU AYRAN VEYA MADEN SUYU TAKVİYESİ

Arslan, tansiyon düşüklüğü olanların oruç tutmaması gerektiğini ancak tutmak isteyenlerinde özellikle sahurda tuzlu ayran veya maden suyu takviyesi yaparak gün içerisinde tansiyonlarını dengeleyebileceklerini söyledi.

Arslan sözlerine şu şekilde devam etti:

Eğer şekeri düşüyor ise bu kişinin uzun süre şeker salınımını kontrol edebilecek kompleks karbonhidrat dediğimiz. Tahıl grubu ekmekler belki biraz önce dediğim hani gece? Kahvaltı yapın diyoruz. Belki onu çeşitlendirmek. Mesela bir menemen yapıp içerisine peynir de katmak veyahut. Çorbanın içerisine lifli gıdalar katmak diyelim, çavdardır, yulaftır. Tam buğday taneleri katmak olabilir.

Yine meyvelerden özellikle kan şekerimizi hızlı yükseltmeyecek meyveleri tercih etmek. Mesela bir elmayı tercih etmek ya da bir portakalı tercih etmek lif kaynağı da olsun diye veya bir avokado tercih etmek yağıyla birlikte daha uzun süre midemizde kalan midemizde sindirimi daha uzun sürecek yiyecekler. Belki baş ağrılarımıza veya buna benzeyen halsizlik, bitkinlik yorgunluğumuza iyi gelebilir.

AMAN DİKKAT! MİGREN OLABİLİR...

Ama bu aynı zamanda baş ağrıları gözden de kaynaklanabilir. Migren ağrılarından da kaynaklanabilir. Yani esas bunun nedenini bilmek lazım ve genelde bir veya 2 üçüncü günden sonra vücut buna adaptasyon sağlıyor ve o günden sonra zaten ne başımız ağrıyor veya aşırı derecede acıkmıyoruz.