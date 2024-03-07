Uzman diyetisyenden tabuları yıkan açıklama: "Ramazan kilo verme ayı değildir"

07 Mart 2024 17:04 - Güncelleme : 11 Mart 2024 14:29

Zayıflamak isteyen milyonlarca vatandaş Ramazan ayını bir fırsat olarak görse de bu pek mümkün olmayabiliyor. Uzun süre aç ve susuz kalan vücut bir anda yemek, su ve tatlıyı aynı anda alıp hareketsiz kalınca kilo vermek isteyenler hayal kırıklığına uğrayabiliyor. Peki zayıflamak için neler yapılmalıdır? Türkiye Hastanesi Uzman Diyetisyen Bahattin Arslan, Ramazan ayında diyet yapmak isteyenler için tüm detayları tgrthaber.com.tr'den Rumeysa Kaya'ya açıkladı.

RAMAZAN AYINDA KİLO VERİLİR Mİ?

Ramazan ayının diyet yapmak için uygun olmadığını dile getiren Arslan, bu ayın amacının oruç ibadetini yerine getirmek olduğunu söyledi. Ancak bu dönemde kilo vermek isteyenleri de unutmayan Arslan, iftarı ve sahuru hafif besinlerle geçirmek gerektiğini ifade etti.

UZMAN DİYETİSYENDEN TABULARI YIKAN AÇIKLAMA

"Sahurumuzu sadece yumurtayla geçiştireceğiz ya da küçük bir tostla iftarımızı çorbanın yanına bir ana yemek yoğurt salatayla devam edeceğiz gibi dayanabiliyorsa kişi eğer uzun süreye. Çünkü diyetisyen olarak biz genelde bütün diyetisyenler ara öğün öneririz yani 5 öğün 6 öğün yiyin deriz ve Ramazan gelir bir öğüne 2 öğüne düşüyoruz.

Şimdi buradan zayıflanabilir mi? Zayıflayan var ama genelde zayıflanamıyor. Çünkü kısa süreler içerisinde çok yüksek kaloriler alıyoruz ve gün içerisinde ramazanda daha az hareket etmek istiyoruz. Birçok kişi dinlenerek de geçirmek istiyor bu. Dönem içerisinde de çok efor sarf etmediğimiz için aldığımız yiyecekler fazla geliyor. Uzun süre açlık sonrasında irademiz yıkılıyor. Çok yemek istiyoruz. Ne kadar plan yapsak da az yeme üzerine yemeğimizi yiyoruz."

"YARIN AÇ KALIRIZ DİYEREK HER ŞEYİ YİYORUZ"

Üzerine tatlı yiyelim, sürekli bir şey yiyelim, yarın aç kalırız diyoruz ve genelde Ramazan da kilo alıyoruz. Ramazanda zayıflamak isteyenleri biz bize başvursun diyoruz. Hastanelerimize başvursun diyet isteyenlerimize başvursun. Biz onlara zayıflayabilecekleri bir program düzene hazırlamaya çalışıyoruz ama normal bir hayattaki gibi maksimum bir kilo verimi değil de minimum bir kilo verimi ve. Kilo almamak ilk hedefimiz oluyor.