Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı! 36 bin sağlık çalışanı alınacak...

26 Nisan 2024 01:13 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 01:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.

TOPLAM 36 BİN SAĞLIK PERSONELİ İSTİHDAM EDİLECEK

Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.