İlk sahurda tüketilecek besinlere dikkat! Uzmanından 2 haşlanmış yumurta detayı

10 Mart 2024 12:12 - Güncelleme : 10 Mart 2024 12:12

Sahur, oruç sürecinde yaşanma ihtimali olan olumsuz durumların önüne geçer. Bu yüzden sahurda mutlaka tüketilmesi gereken bazı besinler vardır. Türkiye Hastanesi Uzman Diyetisyen Bahattin Aslan, sahurda tüketilmesi gereken besinleri saydı. Aslan, en kritik olanların ise kronik hastalığı olanların beslenmesi olduğunu vurguladı. Oruç tutacak bu tarz hastalarının sahurdaki beslenmelerine dikkat etmesi lazım. İşte tgrthaber.com.tr'nin özel haber şefi Fatimatüzzehra Maslak'a konuşan Uzman Diyetisyen Bahattin Aslan'ın sahur önerileri.

İLK GÜN SAHURDA NELER TÜKETİLMELİ?

Ertesi gün uzun süre tok tutacak ve mideyi rahatlatacak besinler mevcut. Bu besinlerin mutlaka sahurda belirli miktarlarda tüketilmesi lazım. Vücudun vitamin eksikliği yaşamaması ve daha dirençli bir dönem geçirmesi için sahurda bu besinlerden mutlaka faydalanılmalı.

Uzman Diyetisyen de tüketilmesi gereken besinleri ve durumları şöyle açıkladı:

"Bu dönemde ilk sahurla başladığımız için sahurda genelde bir sonraki günü tok kalabileceğimiz, uzun süre dayanabileceğimiz bize çeşitli komplikasyonlar çıkartmayacak besinler tüketmeliyiz. En sık görülen hastalıklar ise mide rahatsızlığı, baş ağrısı, hipotansiyon, kan şekeri düşüklüğüne neden olmayacak bir beslenme önermek istiyoruz."

Aslan bu açıklamanın ardından sahurda tüketilecek besinlerin sağlayacağı etkiler hakkında ise "Tokluk hissi verecek ama aç bırakmayacak kahvaltılıklarla başlamak istiyoruz. Yumurtalarımız 2 yumurtayı gerekirse 3 yumurta in az yağlı peynirimiz hatta tuzu da az olsun ki ertesi gün çok susamayalım. Yine ekmek tercihimizi bağırsaklarımız tembelleşmesin diye tam buğday, çavdar, kepek yulaflı ekmeklerden tercih edelim. Hani hiç bir de yemeyin demiyorum bunların yanına yine pideyi de yiyin az miktarlardan ama önemli olan bağırsaklarımızı çalıştıracak. Kan şekerimizi oynatmayacak tahıl grubu ekmekleri de tüketmemiz yine" şeklinde konuştu.

Kan değerleri hızla düşen kişiler konusunda ise Aslan, "Burada bir meyve ya da kuru meyvelerle kan şekerimizi dengeleyebiliriz. Şeker problemi olmayanlar, hipoglisemisi olmayanlar ya da insülin direnci olmayan kişiler de yine bal reçel pekmez gibi bir gün sonrasında kan şekerini de çok düşürmeyecek. Gıdaları da beslenmesine koyabilir. Yine çayımız, ayranımız veya bol miktarda da bitkisel çaylar ve sularla da ertesi güne kendimizi hazırlayabiliriz" sözleriyle en sağlıklı beslenmeyi ifade etti.

SAHURDA YAPILACAK EN SAĞLIKLI TARİF

Uzun süre hem tok hem de sağlıklı olmak için avokadolu yumurta kızartması önerilir. Hem E vitamini, hem kalsiyum hem de proteinden aynı anda faydalanılan bu tarif sayesinde hem sağlığımız hem de güzelliğimizi korumuş oluruz. 2 adet yumurtayı bir kasede pul biber, kara biberle iyice karıştırın. İçine bir adeta olgunlaşmış avokadoyu kesip ekleyin. Ardından bir tavaya bir iki damla zeytinyağı koyum karışımı dökün. Bir dilim tam buğdayla beraber tüketin.