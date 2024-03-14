Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan her büyük şehre şehir hastanesi müjdesi!

14 Mart 2024 20:15 - Güncelleme : 14 Mart 2024 20:51

14 Mart Tıp Bayramı İftar Programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sağlık alanındaki hizmet ve yeniliklerin önemine dikkat çekti.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Güçlü, etkin, modern işleyen sağlık sisteminin kıymetini Kovid-19 başta olmak üzere pek çok kes gördük. 2 yıl boyunca tüm dünyayı etkileyen bu salgın, sağlık yatırımlarının asla ihmale gelemeyeceğini bize gösterdi. Türkiye sağlık alt yapısına yaptığı yatırımların karşılığını korana virüs salgınında aldı. 1 milyon 300 bini aşkın sağlık personelimizin her birine şükranlarımı sunuyorum. 14 adet şehir hastanemizin yapımı devam ediyor. Bunları da hizmete sunacağız. Avrupa'ya giden vatandaşlarımızın sağlık alanında yaşadığı düş kırıklığı malumunuzdur. Hasta yükümüzün 4'te 1'ini şehir hastaneleri üstlenmektedir. Sağlıkta mali haklar konusunda iyileştirmeler yaptık. Hedef her büyükşehre şehir hastanesi.

"SAĞLIKTA TÜRKİYE'NİN ELİNE SU DÖKECEK ÜLKE YOK"

"Göreve geldiğimizde sağlık sistemi de aksayan Türkiye vardı. İnsanlar cenazelerini teslim almak için senet imzalamak zorunda bırakılıyordu. İnsanımızın sosyal ve ekonomik statüsünden bağımsız en iyi sağlık hizmetini alabilmesi için her türlü adımı attık. Sağlık altyapısında dünyada Türkiye'nin eline su dökecek ülke olmadığını hemen herkes kabul ediyor. Öyle bir seviyeye ulaştık ki Avrupa'dan ABD'ye onlarca ülkeden insanlar şifalarını Türkiye'de arıyor. Her yıl yüzbinlerce insan sağlığını Türk hekimlerine emanet ediyor.

Şehir hastanelerimize yenilerinin eklenmesiyle sağlık turizminde daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Özlük haklarından çalışma şartlarına her alanda sağlık kadromuza destek verdik. Beyaz Reform ile bir dizi değişimle mali haklar konusunda iyileştirmeler yaptık. Sağlık çalışanlarımızın 3600 ek göstergeden faydalanmasını sağladık. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti katalog suçlar kapsamına aldık. Bunlara rağmen sınırlı da olsa şiddet haberlerine rastlıyoruz. Sağlık çalışanlarımıza şiddet uygulanmasına müsamahamız yoktur.