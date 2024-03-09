Son günlerin popüler çayını Japonlar dağıttı! Anestezinin en güçlü maddesini barındırıyor

09 Mart 2024 14:12 - Güncelleme : 09 Mart 2024 14:35

Kıvırcık nane adlı çay Japonların en sevilen çaylarının başında gelir. İçeriğinde ameliyattan önce verilen anestezi maddesini taşıyan kıvırcık nane çayı, son günlerin en popüler içeceği oldu ancak kafaları karıştıran yan etkileri de var. Özellikle kadınlarda adet düzensizliğine yol açtığı iddia edilen kıvırcık çaya dair merak edilenleri Ulusal tıp kütüphanesi bilgi geçti.

SON GÜNLERİN POPÜLER ÇAYINI JAPONLAR DAĞITTI!

Svek Speatmint olarak geçen kıvırcık nane yağı son günlerde çok sık adından söz ettirdi. En büyük nedeni ise çayı kullanmaya başlayan kişilerin yaşadığı tecrübeler oldu. Kıvırcık nane kullanan kişiler genellikle hormonlarının düzenlendiğini, vücuttan yağ atıklarını ve kilo vermeye yardımcı olduğunu yazarken bazıları ise çayın olumsuz durumlarıyla karşılaştıklarını ifade etti. Peki kıvırcık nane çayının zararları var mı?

Japonlar tarafından çok sık tüketilen besinler arasında yer alan kıvırcık nane çayı, aslında düzenli ve uzman tavsiyesi üzerine tüketilince oldukça faydalıdır. Ulusal tıp kütüphanesinde yer alan bilgilere göre; Japonlar tarafından sıklıkla tüketilen bu çayın en kritik noktasının da burası olduğunu vurgular.

Sıklıkla tüketildiğinde bağırsak florasa dengesini bozan kıvırcık nane çayı hızla zayıflamaya neden olur. Hızla zayıflamak ise böbreklerdeki sistemi bozar. Bu durumu yaşamamak için uzmanlardan destek alınmasında fayda var. Öte yandan kıvırcık nane yağı vücuttaki fazla suyu yani ödemi ve yağı atar. Ortalama haftada 4 kez tüketilmesi önerilir. Spor sırasında çok fazla kas incinmesiyle karşı karşıya kalan erkeklere de haftada bir kez falan tüketilmesi tavsiye edilir.

UYKU HAPI GİBİ İLAÇ!

Adet dönemlerinde asla tüketilmemeli. Özellikle adet dönemi yaklaştığında da tüketilmemeli. Çayı tüketen kişilerin çoğu sivilce sorunlarının azaldığını ifade eder. Karaciğeri hızla temizler. Vücuttan fazla iltihabı atar. Ağız içi yara şikayeti olanlar da arada bir bu çayın gargarasını yapabilir. Bilim insanları Japonların bu çayı içmesindeki en büyük etkenin anestezi içeriğinde bulunan madde L-triptofan, melatoninler bulunur. Bu maddeler vücuttaki uyku sürecini düzenler.

Kişi hızla uyku modun da girdiğinden uyku halinde ise herhangi bir kesilme yaşamaz. Uyku problemi olanlara tavsiye edilirken bu çayın gün içinde değil de uykudan en az 2 saat önce tüketilmesi tavsiye edilir. Ayrıca kıvırcık nane çayı yüzdeki akne ve sivilceleri izleriyle beraber siler.