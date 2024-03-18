Sürekli ağrı kesici kullananlar dikkat: Vücut için yıkım olur

18 Mart 2024 14:19 - Güncelleme : 18 Mart 2024 14:50

Türkiye'de birçok kişi doktorlara danışmadan çok fazla ezbere ilaç kullanıyor. En fazla kullanılan ilaçlardan biri ise ağrı kesici... Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Suat Bolat, çok sık ağrı kesici kullanan vatandaşlar ciddi uyarılarda bulundu.

Böbreklerin birçok etkene karşı savunmasız olduğunun altını çizen Bolat, "Böbrek yetmezliği bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir sağlık sorun haline gelmiştir. Böbrekler insan vücudunda oluşan birçok metabolik atığın kusursuz bir şekilde vücuttan uzaklaştırılması için dizayn edilmiş bir çift organdır. Her böbrekte yaklaşık 1 buçuk milyon idrar süzen filtre bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"ÇOK HIZLI BİR YIKIM SÜRECİNE GİREBİLMEKTEDİR"

Böbreklerin çok önemli olduğunu ve 2’si birbirlerinin yedeği olmadığını aktaran Bolat, "2 böbreğin de sağlığının korunması son derece önemlidir. Böbrekler birçok etkene çok fazla savunmasızdır. Çok hızlı bir yıkım sürecine girebilmektedir. Şeker hastalığı, hipertansiyon, kontrolsüz ağrı kesici kullanımı böbrek hastalıklarının en önemli sebebidir" dedi.

"EN AZ 1,5 LİTE SIVI TÜKETİLMELİ"

Erişkin bir insanın günde 1, 1,5 litre sıvı almasın çok önemli olduğunu aktaran Bolat, “Bazı durumlarda özellikle aşırı tuz tüketimi böbrek hastalıkları ve üreter tıkayıcı hastalıklarda böbrek yetmezliklerinin sebebi olabilir. Bu hastalıklardan korunmamızın sebebinin birincisi eğer ailevi bir öykü varsa mutlaka bunun kontrol altında tutulması gerekiyor" diye konuştu.

"YILDA BİR KEZ KONTROL OLMANIZ GEREKİYOR"

Yaşam tarzı değişikliklerinin de kontrol altında tutulması gerektiğini söyleyen Bolat, "Örneğin tuz tüketiminden mutlaka kaçınmamız gerekiyor. Susuz kalmamak oldukça önemlidir. Erişkin bir insanın günlük 1, 1,5 litre sıvı alması gerekiyor. Diyabetin ve hipertansiyonun kontrolü oldukça önemlidir. Yüksek tansiyonun ve kontrolsüz diyabet hastalığının maalesef böbrekte ciddi fonksiyon kaybına yol açıyor. Böbrek hastalığı maalesef kronik böbrek yetmezliğine dönüştüğünde eğer çok ileri aşamada olmadıkça hiçbir bulgu vermez. Siz gayet sağlıklı yaşantınızı sürdürürken aslında yavaş yavaş böbrekleriniz fonksiyon kaybı başlamış olabilir. Kronik hastalığınız varsa mutlaka hekim kontrolünde olmanız gerekiyor. Aslında ideal olanı yılda 2 kez üroloji ve nefroloji kontrolüdür. Hiç olmazsa yılda bir kez kontrol olmanız gerekiyor” ifadelerini kullandı.