Tezgahların altını çağla meyvesi C vitamini deposu çıktı! Fiyatı cep, şifası virüs yaktı

10 Nisan 2024 15:25 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 17:40

İlkbaharın yeni ışıklarından itibaren tezgahlardaki yerini alan çağla meyvesi, ilk açılışını 300 lira ile yaptı. Akabinde ise 200 liralara geriledi. Ancak çoğu çağla meyvesi henüz tam olgunlaşmadığından alıcı bulamadı. Uzmanlar ise tam olgunlaşmış ya da olgunlaşmamış tüm çağla meyvelerinde C vitamini, portakalın limonun ve kivinin sahip olduğunun 2 katına sahip olduğunu tespit etti. Bu da bağışıklık için en mükemmel meyveler listesine girmesini sağladı.

TEZGAHLARIN ALTINI ÇAĞLA MEYVESİ C VİTAMİNİ DEPOSU ÇIKTI!

Yapılan araştırmalarda tüketim süresi en az olan çağla meyvesinin sahip olduğu C vitaminin virüs düşmanı olduğu tespit edildi. Uzmanlar doğal ilaç olarak gördükleri çağla meyvesinin mide ve bağırsaklara da faydası olduğunu belirtti. Lif kaynağı olan çağla meyvesi yılın 2 ayında da olsa vücut tarafından alınması gereken bir meyve olması gerektiğinin altı bu açıklama üzerine yeniden çizildi.

Ekşi bir tada sahip olan çağla meyvesi, halk arasında tuz dökerek tüketilir. Anadolu topraklarına ise milattan önce geldi. İçeriğinde C vitaminin yanı sıra potasyum, fosfor ve azot tarzında minerallere sahip. Gün içinde en fazla 25 tane tüketilebilen çağla meyvesinin en ilginç faydası ise E vitaminidir.

E vitamini ve C vitaminin aynı anda vücutta olması hücrelerin hızla yenilenmesine yol açar. Bu yüzden çağla meyvesi tüketildiğinde iki vitaminin aynı anda alınmasını destekler. Mevsim geçişlerinde artan virüs hastalıklarını önlemek için de çağla meyvesi tüketilir.