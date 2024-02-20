Türk halkının ruh sağlığı araştırıldı! Erkekler kadınları solladı

20 Şubat 2024 13:06 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 13:56

Son yıllarda sıklıkla konuşulan ruhsal hastalıklar ve problemler üzerine yapılan bir anket araştırmasında katılımcılardan erkek kadın yaş oranları arasındaki farklar şaşırttı. Areda Survey araştırma şirketinin Türkiye genelinde 2.024 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre Türk halkının sorulara verdiği cevaplar oranları ortaya çıkardı. Türk halkı artık ruh sağlığına önem vermeye başladı. Yüzde 73,8’i ruh sağlığını, beden sağlığından daha önemli buluyor. Öte yandan araştırmaya katılanların yüzde 75,2’si inancın ruh sağlığına olumlu yönde etkisi olduğunu düşünüyor. Türkiye genelinde 2.024 kişinin katıldığı ve 25 - 29 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.

ERKEKLER KADINLARI SOLLADI!

Araştırmada en dikkat çeken detay ise erkeklerin ruhsal sağlığa daha fazla önem vermesi oldu. Kadınların ise beden sağlığı ve dış görünüşe olan önemi ise şaşırttı. Araştırma ilk kez 2022 yılından başladı. Araştırmada erkeklerin yüzde 76,3’ü, kadınların ise yüzde 71,4’ü ruh sağlığı daha önemli olduğunu belirtti.

Beden sağlığı önemlidir diyen erkekler yüzde 23,7, kadınlar ise yüzde 28,6 oranında oldu. Bu oranların farkı ise şaşırttı. Dünya genelinde yer alan verilerde aslında erkeklerin ruhsal sağlığı önemsemediği tespit edilmişti. Ancak Türkiye'de bu etki kırıldı. Bu minvalde erkekler kadınları solladı.

İNANÇ ÖNEMLİ!

Dikkat çeken bir diğer detay ise araştırmada inancın ruhsal duruma olan etkileri oldu. Burada da en çok dikkat çeken gençler ve yaşlılar arasındaki oran farkı yer aldı. Yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde 35-54 yaş aralığı yüzde 83,1 ile inancın ruh sağlığına olumlu yönde etkisi olduğunu belirtiyor. Ardından yüzde 78,4 ile 18-34 yaş grubu yer alıyor.

55 yaş ve üzerinin yüzde 59,8’i inancın ruh sağlığına olumlu yönde etkisi olduğunu düşünüyor ve yüzde 32,2’si ise inancın ruh sağlığına etkisi yoktur diyor. Türk halkının yüzde 75,2’si, inancın ruh sağlığı üzerinde etkili olduğu kanaatinde. Yüzde 17,3’ü inancın ruh sağlığı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmadığını, yüzde 7,6’sı ise inancın ruh sağlığına olumsuz etkisi olduğunu düşünüyor.