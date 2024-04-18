Türkiye'de çıkan bor insan sağlığına faydalı! Vücudun tüm sistemlerine format atıyor

18 Nisan 2024 09:09 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 09:09

Koronavirüs geçirenlerin her 15 kişiden 1'inde görülüyor! Kulağınız çınlayınca kimse sizin hakkınızda konuşmuyor

Koronavirüs geçirenlerin her 15 kişiden 1'inde görülüyor! Kulağınız çınlayınca kimse sizin hakkınızda konuşmuyor

Türkiye toprak mineralleri bakımından en zengin ülkelerin başında geliyor. Toprak türündeki çeşitlilikte içeriğindeki mineraller sayesinde oldukça fazla. Bu yüzden yetişen bazı besinlerde yüksek oranda elementler bulunuyor. Türkiye Hastanesi Uzman Diyetisyen Bahattin Arslan, bu elementlerin insan sağlığına olan olumlu etkilerini paylaştı. Son günlerde en çok konuşulan elementlerden biri olan borun, bazı besinlerde bulunduğunu da açıkladı. Vatandaşı paniğe sürükleyecek iddialar akabinde Arslan, paniğe gerek olan bir durum olmadığını bor mineralinin insan sağlığına faydalarının olduğunu belirtti.

TÜRKİYE'DE ÇIKAN BOR İNSAN SAĞLIĞINA FAYDALI!

İnsan vücudunda bulunan ve diğer besinlerle giren minerallerin hareketlenmesi için bor gibi çözeltisi yüksek elemente ihtiyaç olduğunu vurgulayan Arslan özellikle Türkiye'deki bor elementi hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de çok bulunan bir iz element olan bor insan sağlığı açısından gerekli bir iz elementtir. Özellikle vücuttaki metabolik ve biyokimyasal tepkimelerde kullanılıyor. Bor insan vücudunda kalsiyum metabolizma kemik sağlığında, immün sistemde bağışıklığın düzenli bir şekilde çalışmasında gastroin, testinina, sistemde ve hormonal sistemde kullanılıyor."

VÜCUDUN TÜM SİSTEMLERİNE FORMAT ATIYOR

Gün içinde insan vücudunun ihtiyacı olan miktarı vurgulayan Arslan, "hem hayvan hem insan çalışmalarında borun günlük birle 2 miligram arasında alındığı zaman bu sağlık faydalarını etkili bir şekilde ortaya çıkardığını göstermiştir. Bir miligramdan az alındığı zaman bu faydalar işe yaramıyor ve 2 miligramdan fazla alındığı zaman da toksik etkiler başlıyor" dedi.

Borun bulunduğu besinleri sıralayan Arslan, besinlerin tüketilmesiyle vücudun yeterli miktarda bor elementini aldığını vurguladı. Dünya Sağlık Örgütünün de bor elementinin gün içinde tüketileceği miktarı vurgulayan Arslan "O yüzden bor yeterli ve dengeli bir şekilde gün içerisinde zaten biz alıyoruz. Çünkü fındık, bakliyat, meyve ve sebzelerin içerisinde bol miktarda bol bulunuyor ve biz bunları gün içerisinde kullanıyoruz. Çok az miktarlarda ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Öte yandan fazla alındığında vücuda fayda sağlarken zararda verme ihtimali olan borun günlük tüketim miktarının geçilmemesi gerektiğinin altını çizen Arslan, "görüldüğü zaman kan yapımında bozukluklar, depresif davranışlar zihinde uyanıklık azalması, halsizlik, bitkinlik, beceri kabiliyetlerimizin azalması gibi şikayetlerimiz olacaktır. Borun toksik etkisinde de baş ağrısı, kusma, depresyon" ifadelerine yer verdi.