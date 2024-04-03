Türkiye'nin bitki örtüsü "Bipolar!" Halkın yüzde 70 tehlike altında

03 Nisan 2024 11:31 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 16:37

Kefir içmek günah mı? Kefirde alkol var mı?

Kefir içmek günah mı? Kefirde alkol var mı?

Psikolojik sorunlar arasında en sık görülen bipolar Türkiye'de görülme sıklığını abarttı. Geçtiğimiz gün ABD'li bilim insanlarının insanların çoğunda gizli bipolar olabileceğini ön görmesi sonrası sosyal medyada bir anket çalışması yapıldı. Çalışmaya katılan insanların yüzde 70'inde inişli çıkışlı psikolojik sorun denilen bipolar net bir şekilde görüldü.

TÜRKİYE'NİN BİTKİ ÖRTÜSÜ "BİPOLAR!"

Anket sonucunda görülen oran sonrası sosyal medyada "Türkiye'nin bitki örtüsü bipolar "olduğuna dair paylaşımlar ise güldürdü. Psikolojik ankette insanların sorular arasındaki geçişlerindeki değişim şaşırttı. Ekonomik sorunlardan şikayetçi olan ancak öte yandan arkadaşlarıyla tatil planı yapanların ağırlıkta olduğu sonuçta en dikkat çeken ise aile ortamında ve iş ortamında aynı kişilikte olmadığını hisseden insanlar, oldu.

Ancak anket çalışmasında özellikle dikkat çeken kısım ise kişilerin siyası destekleri oldu. Geçtiğimiz yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları baz alınarak insanların sağ görüşü iktidar seçtikten sonra yerel seçimlerde sol partilerin yüksek seviyede görülmesi de sosyal medyada bazı kullanıcıların diline düştü. Kullanıcılar anket üzerinden "ülkenin genelinde bipolar var tarzında" yorumlarda bulundu. Gerçek ise psikologlar tarafından daha net bir şekilde açıklandı.

Psikologlar manik atakların çoğunlukta olduğu insanların aslında acilen tedavi edilmesi gerektiğini belirtti. Gizli depresyon ve bipolar bozukluğu yaşayan insanların yüzde 50'si ise genellikle 20-40 yaş arasındaki kişilerde daha sık görülüyor. Gençler yaşadıkları sorunları aile ya da çevrelerine anlatamadıkları için yaşadıklarını genellikle agresif depresif denilen ani patlamalarla ortaya çıkartırlar.

Erkek ve kadınlarda eşit oranda görülür. Ancak son yıllarda bazı çalışmalarda erkeklerde bipolarda mani ataklarının arttığı tespit edildi. Bunun en net belirtisi ise yapılan bir başka araştırmada erkeklerin kadınlara oranla daha hızlı iş ve iş alanı değiştirmelerine bağlandı.

BİPOLAR NEDİR?

Zıt duyguları belirli zaman aralıklarında çok yüksek seviyelerde yaşayan kişilerin yaşadığı duyusal bozukluktur. Fikirlerini ve düşüncelerini beyan edince genellikle ya çok yükselir ya da içe kapanık bir tavır sergiler. Tartışma sırasında verdikleri duygu durumundaki bozukluk sonrası tetiklenen bunalım sürecinde manik belirtiler; riskli kararlar, hızlı konuşma, kendini önemli hissetme, uygun olmayan davranışlar. Depresif belirtilerde; üzgün, değersiz hissetme, sinir oranı yüksek, iştahsızlık kendine zarar verme düşüncesi.