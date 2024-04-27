Türkiye'nin çöl tozundan en çok etkilenen şehri belli oldu! Sağlık için tehlikeli durumda

27 Nisan 2024 10:14 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 10:22

İstanbul'da çöl tozundan en çok etkilenen ilçe belli oldu

İstanbul'da çöl tozundan en çok etkilenen ilçe belli oldu

Afrika ve Asya'dan gelerek Türkiye'yi etkisini altına alan çöl tozu Samsun'u etkisi altına aldı. Bakanlığın raporlarına göre hafta sonu için en sağlıksız hava Samsun'da ölçüldü.

Bakanlık tarafından yapılan uyarıda “Hassas gruplar ciddi sağlık sorunları yaşayabilir. Genel halkın bazı sağlık etkileri yaşaması muhtemeldir” ifadeleri yer aldı.

Sis gibi şehrin üzerine çöken toz bulutu, dün akşam saatlerinde etkili olan yağmurla yere düştü. Kapalı ve puslu bir havayla hafta sonuna uyanan Samsunlulara, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı web sayfasında 'sağlıksız hava' uyarısı yapıldı.

SAĞLIK İÇİN TEHLİKELİ BOYUTTA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı (UHKİA) verilerinde Samsun’un İlkadım ilçesinde hava kalitesi ‘hassas’ durumdan ‘sağlıksız’ seviyeye yükseldi.

Ortalama 2 bin 500 kilometre uzaklıktaki Kuzey Afrika’dan gelen çöl tozları, Karadeniz'in en gözde şehri Samsun'da hayatı olumsuz etkiledi.

Hava kirliliğinin 157 hava kalitesi indeksine yükseldiği duyurulan Samsun’da UHKİA’dan tarafından “Hassas gruplar ciddi sağlık sorunları yaşayabilir. Genel halkın bazı sağlık etkileri yaşaması muhtemeldir” uyarısı yapıldı.

SON BİR HAFTADA KÖTÜYE GİTTİ

Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı verilerine göre Samsun’daki hava kalitesinin son 1 hafta ‘iyi’den, ‘orta’, ‘hassas’ ve ‘sağlıksız’a doğru yükseldiği görüldü. Öte yandan Bafra, Canik ve Tekkeköy ilçelerinin hava kalitesi de 'hassas' seviyede olduğu sayfada yer aldı.