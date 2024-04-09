Uzmanından kritik uyarı: Bayramda tatlıyı erken saatte tüketin

09 Nisan 2024 14:31 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 14:33

Diyetisyen Gizem Güneş Ramazan Bayramı öncesinde tüketilecek besinler hakkında tavsiyelerde bulundu.

Bayramda listelere bağlı kalınmadan porsiyon küçülterek besinlerin tüketilmesini söyleyen Güneş, tatlı tüketiminin de erken saatlerde yapılması gerektiğinin altını çizdi.

"BAYRAMDA AMAÇ SAĞLIKLI BESLENMEK"

Diyet listelerine bağlı kalma zorunluluğunun da olmadığını söyleyen Güneş, “Bayramda yememize, içmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Ama onun dışında her zaman sağlıklı beslenmek zorundayız. Diyet listelerine bağlı kalmak zorunda değiliz. Olabildiğimizce porsiyonları küçültmekte fayda var. Özellikle bol sıvı tüketerek günü olabildiğince erken kapatarak kısa tempoda orta derece yürüyüşler yaparak dengemizi sağlayabiliriz. Bayramda amaç kilo kaybetmek değil, sağlıklı beslenmek. Bunun dışında tatlıları, börekleri saat 16.00’dan önce tüketirsek daha iyi olur. Eğer 16.00’dan sonra tüketeceksek olabildiğince açlık süresini uzatmalıyız. Karbonhidrat alımına dikkat etmeliyiz. Bol sebze ağırlıklı ürünler meyve ve sebze ile öğünlerinizi çeşitlendirebiliriz” dedi.