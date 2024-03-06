Z kuşağı için yeni 'salgın' tehlikesi! Uzmanlardan korkutan açıklama

06 Mart 2024 11:30 - Güncelleme : 06 Mart 2024 11:32

Ekran başında kalma süresinin artması, Z kuşağının gelişim çağında hayati önem taşıyor.

Uzmanlar sürekli teknolojik cihazlara bakmak ve gün ışığından uzak kalmanın körlük dalgasını tetikleyebileceğini belirtti.

DÜNYADA MİYOP VAKALARI ARTIYOR

İngiltere'de yapılan araştırmada son 30 yılda yüzde 46'lık artan vakalar ile dünya genelinde artan miyop vakaları görülüyor.

Ancak göz cerrahlarının durumun daha da kötüleşeceği konusunda uyarmasıyla rakamlar "salgın seviyelerine" ulaştı.

TELEFON VE TABLETLER SALGINI TETİKLİYOR

Uzmanlar ergenlikte kapalı mekanlarda bilgisayar başında kalan çocukların yeterli dopamin alamadıklarını ve bunun da gözlerine zarar verdiğini söylüyor.

Bu salgını tetikleyebilecek bir diğer faktör ise yüzden birkaç santim uzakta tutulan telefonlara ve tabletlere bakarak harcanan zamanın miktarı. Bu da miyop veya uzağı görememeye neden olabiliyor.

YÜZDE 30'DAN YÜZDE 95'LERE ÇIKTI

Uzmanlar Çin'in bazı bölgelerinde miyopluk oranının yüzde 30'dan yüzde 95'e ve üzerine çıktığını gözlemledi.

Araştırmalar, gençlerde kötü miyop vakalarının, "makula dejenerasyonuna" yakalanma olasılığını yüzde 41 artırdığını ileri sürüyor.

Bir türü yaşa bağlı olan makula dejenerasyonu, körlüğün önde gelen nedeni olduğu biliniyor.

Uzmanlar tabletlerin ve televizyonların sıklıkla kullanıldığını söyleyerek ebeveynleri, çocuklarının ekran başında geçirdiği süreyi sınırlamaları konusunda uyardı.