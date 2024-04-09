Zeka ve yürüme arasında bağlantı saptandı! En zeki insanlar en hızlı yürüyenlerdir

09 Nisan 2024 16:29 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 17:08

Kanadalı doktor Nicholas Fabiano, yürüme ve zeka arasında bağlantı saptadığını açıkladı. Bilimsel verilerle bu saptamayı açıklayan Fabiano, "Hızlı yürüyen insanlar, yavaş yürüyen insanlardan daha zeki. Ayrıca beyinleri de daha büyük" açıklamasında bulundu. Peki bu nasıl mümkündü? İşte yanıtı...

EN ZEKİ İNSANLAR EN HIZLI YÜRÜYENLERDİR

Bilim insanı Fabiano, yaptığı 5 yıllık çalışmanın ardından yürüme testine tabi tuttuğu insanların bir de zeka düzeylerini ölçmüş. Ortaya çıkan zeka farkı şaşkınlığa neden oldu. Erkek ve kadın sayısında eşit olarak aldığı bilimsel grupta ortaya çıkan diğer sonuç ise daha da şaşırttı.

Kadınların erkeklere oranla daha hızlı yürüdüğü ve bu yüzden kadınların zeka oranlarının erkeklere oranla daha yüksek olduğu tespit edildi. Ancak arada çok ince bir fark var. Kadınlar sahip olduğu bilgileri unutmama da zekiyken erkeklerde ise beceri zekasının daha da geliştiği saptandı.

Yavaş yürüyen insanlarda en dikkat çeken detay ise nörobilişsel işlevler oldu. Beynin ön loplarındaki verileri daha hızlı idrak edenler daha hızlı yürüyenler oldu. Yavaş yürüyen insanlarda ise ilginç bir durum saptandı. Zekaları hem geride kalıyor hem de demans ya da alzheimer gibi hastalıklara yakalanma oranı artıyor.

Peki hızlı yürüyünce bu durum aşılır mı? Bunun cevabını Fabiano, "Hayır" olarak verdi. Yürüme tempo hızı bir yetenek ve doğumdan itibaren kişide mevcut olan bir durumdur. Bu yüzden sonradan hızlı yürümeye çalışmak zekayı artırmaz. Ancak düşünme oranını odaklanmayı ve nefes kontrolünü sağlar.