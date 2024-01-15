Bu pazar seçim olsa kim kazanır? Son anket yayımlandı

15 Ocak 2024 12:26 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 12:39

Türkiye'nin bir kez daha nefesini tutarak beklediği yerel seçimlere artık 75 günden az bir süre kaldı. Sandığa gidecek milyonlar 5 yıl boyunca görev yapacak mahalli idare amirini seçecek.

AREDA SURVEY'DEN KAPSAMLI ANKET

31 Mart'ta düzenlenecet yerel seçim öncesi siyasi kulislerin yanı sıra kamuoyu yoklama şirketlerinde de büyük hareketlilik yaşanıyor. Seçimin sonucunun yanı sıra seçmenlerin eğilimlerini belirleme açısında büyük önem taşıyan anketlerin sonuncusu Areda Survey'den geldi.

Şirketin tgrthaber.com.tr'ye yönelik kamuoyu araştırmasında başta "Önümüzdeki yerel seçimlerde kime oy vereceksiniz?" olmak üzere birçok konuda önemli sorulara cevap arandı.

2 bin 94 kişiyle yapılan ve 28 Aralık 2023 ile 2 Ocak 2024 tarihleri arasın kasayan anket çalışmasında Areda Survey'in Profil Bazlı Dijital Paneli vasıtasıyla kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWİ tekniği ile gerçekleştirildi.

Bu çerçevede araştırma sonuçlarına bakıldığında "Bu pazar seçim olsa hangi parti kazanır?" sorusu da yanıt bulmuş oldu:

Çıkan oranlar, şaşırtıcı sonuçların çıkabileceği bir seçim maratonuna işaret etti. Bazı partilerde büyük oy kaybı gözlenirken, bazılarındaki yükseliş dikkat çekti... İşte Areda Survey yerel seçim anketi...

AK PARTİ'DEN AÇIK ARA

"Önümüzdeki yerel seçimlerde kime oy vereceksiniz?" sorusunun yöneltildiği anketin sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 38,6'sı AK Parti seçeneğini işaretledi.

AK Parti’yi ikinci sırada yüzde 25,4’lük oy oranıyla CHP takip ederken, anket sonuçları İYİ Parti açısından çarpıcı bir tablo ortaya koydu.

İYİ PARTİ'DE OY KAYBI YOK

Nitektim İYİ Parti’deki istifalara rağmen partinin oy oranının yüzde 9,1 düzeyinde olduğu görüldü. Bu da İYİ Parti’nin Mayıs ayındaki milletvekili seçimine göre fazla oy kaybına uğramadığı anlamına geldi.

Dem Parti yüzde 8,9 oy oranıyla anketten çıkanh 3. parti olurken, 7,2 oran ile 4. sırada yer alan MHP dışındaki diğer partilerin mayıs ayındaki düzeylerini koruduğu görüldü. MHP’de ise önceki seçime göre belli bir oy kaybı gözlendi.

Ankette diğer partilere verilen oyların oranı ise yüzde 10.8 olarak ölçüldü.

GENEL SEÇİMLERDE HANGİ PARTİ NE KADAR OY ALDI?

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen milletvekili seçimlerinden AK Parti yüzde 35.58'lik oranıyla birinci parti olarak çıkmıştı. CHP yüzde 25.33, MHP yüzde 10.07, İYİ Parti ise yüzde 9.69 oy almıştı. DEM Parti o dönem YSP adıyla girdiği seçimde yüzde 8.81 oy alırken YRP 2,82, tip 1.73, diğer partiler ise yüzde 5.97 oran yakalamıştı.

AK PARTİ HARİÇ SEÇMEN TERCİHLERİ DEĞİŞİYOR

Ankette ayrıca katılımcıların 14 Mayıs Seçim tercihine göre yapılmış bir anliz de yer aldı. Söz konusu analize göre 14 Mayıs milletvekili seçimlerde AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 96,6’sı yine bu partiye oy verecein belirtti.

AK Parti dışındaki diğer partilerde önceki seçime göre belli oranda oy kaybının olduğu dikkat görüldü. CHP’lilerin yüzde yaklaşık 13’ü, İYİ Partililerin yüzde 18,3’ü ve DEM Partililerin yüzde 11,9’u başka partilere oy vereceğni beyan etti.

Analize yönelik değerlendirmede "14 Mayıs genel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın Meclis’teki çoğunluğu elde etmesi toplumun AK Parti’ye olan güvenini bir kez daha tazelemiş oldu. Dolayısıyla AK Parti Mayıs seçimlerinden sonra güven kazandı. AK Parti, başta CHP olmak üzere rakiplerine göre 31 Mart 2024 yerel seçimlerine iki noktada avantajlı girmektedir" denildi.

İMAMOĞLU DEĞERLENDİRMESİ: HAYAL KIRIKLIĞI

Bu durumun sebeplyerine de değinilirken şu ifadelere yer verildi: "Birincisi, Mayıs ayındaki milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmış olması. İkincisi de 2019 yerel seçimlerinde bazı büyük metropolleri kazanan ve CHP tabanında büyük beklentilere yol açan bazı CHP’li belediyelerin toplumu tatmin etmekten uzak icraatları. Özellikle İstanbul’da Ekrem İmamoğlu hem CHP tabanında hem de toplumun genelinde büyük bir hayal kırıklığına neden oldu."

Yarın: İstanbul ve Ankara anket sonuçları...