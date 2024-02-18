İstanbul'da yarış kızışıyor: İmamoğlu'na bir rakip daha çıktı! İşte DEVA'nın iddia edilen adayı...

18 Şubat 2024 02:48 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 03:08

Yerel seçimlere artık sadece 42 gün kaldı. Parti ve ittifaklar hazırlıklarını sürdürürken özellikle 31 Mart'ta İstanbul sandıklarından kimin çıkacağı en çok merak edilen konu. Açıklanan adaylar arasında CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum en çok öne çıkan isimler.

İBB'YE BİR ADAY DAHA

İYİ Parti, Saadet Partisi, DEM, Memleket Partisi, Zafer Partisi İstanbul adaylarını açıklarken yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medyadan açıklama yapan gazeteci İsmail Saymaz, bir partinin daha İstanbul adayını açıkladığını ifade etti.

Saymaz paylaşımında şunları aktardı:

"DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu."

ANKARA VE İZMİR ADAYLARI DA BELLİ OLDU

Öte yandan Ankara’da eski Anayasa Mahkemesi üyesi Mümtaz Akıncı, İzmir’de ise Serap Karaosmanoğlu aday gösterilecek.