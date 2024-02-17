İYİ Parti'den Ankara'da değişiklik! İlçe yönetimini görevden aldı, başkan adayını geri çekti

17 Şubat 2024 02:28 - Güncelleme : 17 Şubat 2024 02:34

Türkiye adım adım sandığa gidiyor. Yerel seçimlere 43 gün kala, partiler hazırlıklarını sürdürürken bazı adaylarda da değişiklikler meydana geldi. Son olarak İYİ Parti, Ankara'nın Elmadağ Belediye Başkan adayını geri çekti.

İYİ Parti Ankara İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Elmadağ İlçe Başkanı Ahmet Dağlı ve yönetiminin görevden alındığı, Elmadağ Belediye Başkan adayı Cemalettin Delice'nin ise adaylıktan çektirildiği belirtildi.

Açıklamada, İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanı İsmail Serdar Kara'nın da görev değişikliği nedeniyle görevinden ayrıldığı kaydedildi.