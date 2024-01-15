Son yerel seçim anketi 2024! AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, DEM Parti oy oranı kaç?

15 Ocak 2024 17:25 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 17:28

Son yerel seçim anketi 2024! Seçim günü yaklaştıkça partiler de adaylarını açıklamaya devam ediyor. Areda Survey araştırma şirketi tarafından son yerel seçim anketi sonuçları açıklandı. Peki yerel seçim anketi sonuçları nedir? İşte Areda Survey yerel seçim anketi 2024 haberimizde…

SON YEREL SEÇİM ANKETİ 2024

2 bin 94 kişiyle yapılan ve 28 Aralık 2023 ile 2 Ocak 2024 tarihleri arasın kapsayan anket çalışmasında Areda Survey'in Profil Bazlı Dijital Paneli vasıtasıyla kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWİ tekniği ile gerçekleştirildi.

Bu çerçevede araştırma sonuçlarına bakıldığında "Bu pazar seçim olsa hangi parti kazanır?" sorusu da yanıt bulmuş oldu:

Çıkan oranlar, şaşırtıcı sonuçların çıkabileceği bir seçim maratonuna işaret etti. Bazı partilerde büyük oy kaybı gözlenirken, bazılarındaki yükseliş dikkat çekti.

Areda Survey'in "Önümüzdeki yerel seçimlerde kime oy vereceksiniz?" sorusuna verilen yanıtlara göre partilerin oy oranları şu şekildedir:

AK Parti: %38,6

CHP: %25,4

İYİ Parti: %9,1

DEM Parti: %8,9

MHP: %7,2

Diğer: %10,8

"Önümüzdeki yerel seçimlerde kime oy vereceksiniz?" sorusunun yöneltildiği anketin sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 38,6'sı AK Parti seçeneğini işaretledi.

AK Parti’yi ikinci sırada yüzde 25,4’lük oy oranıyla CHP takip ederken, anket sonuçları İYİ Parti açısından çarpıcı bir tablo ortaya koydu.

Nitekim İYİ Parti’deki istifalara rağmen partinin oy oranının yüzde 9,1 düzeyinde olduğu görüldü. Bu da İYİ Parti’nin Mayıs ayındaki milletvekili seçimine göre fazla oy kaybına uğramadığı anlamına geldi.

Dem Parti yüzde 8,9 oy oranıyla anketten çıkan 3. parti olurken, 7,2 oran ile 4. sırada yer alan MHP dışındaki diğer partilerin mayıs ayındaki düzeylerini koruduğu görüldü. MHP’de ise önceki seçime göre belli bir oy kaybı gözlendi.

Ankette diğer partilere verilen oyların oranı ise yüzde 10.8 olarak ölçüldü.

Ankette ayrıca katılımcıların 14 Mayıs Seçim tercihine göre yapılmış bir analiz de yer aldı. Söz konusu analize göre 14 Mayıs milletvekili seçimlerde AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 96,6’sı yine bu partiye oy vereceğini belirtti.

AK Parti dışındaki diğer partilerde önceki seçime göre belli oranda oy kaybının olduğu dikkat görüldü. CHP’lilerin yüzde yaklaşık 13’ü, İYİ Partililerin yüzde 18,3’ü ve DEM Partililerin yüzde 11,9’u başka partilere oy vereceğini beyan etti.

Analize yönelik değerlendirmede "14 Mayıs genel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın Meclis’teki çoğunluğu elde etmesi toplumun AK Parti’ye olan güvenini bir kez daha tazelemiş oldu. Dolayısıyla AK Parti Mayıs seçimlerinden sonra güven kazandı. AK Parti, başta CHP olmak üzere rakiplerine göre 31 Mart 2024 yerel seçimlerine iki noktada avantajlı girmektedir" denildi.

Bu durumun sebeplerine de değinilirken şu ifadelere yer verildi: "Birincisi, Mayıs ayındaki milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmış olması. İkincisi de 2019 yerel seçimlerinde bazı büyük metropolleri kazanan ve CHP tabanında büyük beklentilere yol açan bazı CHP’li belediyelerin toplumu tatmin etmekten uzak icraatları. Özellikle İstanbul’da Ekrem İmamoğlu hem CHP tabanında hem de toplumun genelinde büyük bir hayal kırıklığına neden oldu."