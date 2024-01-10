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    • 10 Ocak 2024 21:47 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 22:56

    2009’dan sonra Fenerbahçe bir ilki başardı! Alex ve Dzeko'dan 3 gol

    Fenerbahçe, Şubat 2009'daki Hacettepespor maçından sonra ilk defa bir Süper Lig maçının ilk yarısında 5 gol attı.

    Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
    2009’dan sonra Fenerbahçe bir ilki başardı! Alex ve Dzeko&#039;dan 3 gol
    Fenerbahçe, Süper Lig

    Süper Lig'in 16'ncı hafta erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe, Konyaspor'u kendi evinde konuk etti. İlk yarıdan 5 tane gol atan sarı-lacivertliler, 15 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.

    Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki gollerini 11, 32 ve 40'ıncı dakikalarda Edin Dzeko,42. dakikada Szymanski ve 45 dakikada Mert Müldür kaydetti.

    EDİN DZEKO'DAN 29 DAKİKADA HAT-TRİCK

    Sarı-lacivertli ekibin kaptanı Edin Dzeko, karşılaşmada 29 dakikada hat-trick yaptı. Konyaspor karşısında 11, 32 ve 40'ıncı dakikalarda fileleri havalandıran tecrübeli santrfor, Fenerbahçe kariyerinde ikinci defa hat-trick yaptı. 37 yaşındaki oyuncu daha önce ligde oynanan Pendikspor karşılaşmasında rakip fileleri 3 defa havalandırmıştı.

    YILLAR SONRA BİR İLK

    Fenerbahçe, Şubat 2009'daki Hacettepespor maçından bu yana bir Süper Lig maçının ilk yarısında beş golü ilk kez Konyaspor filelerine gönderdi.

    Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol atan takım Fenerbahçe.

    2009’dan sonra Fenerbahçe bir ilki başardı! Alex ve Dzeko'dan 3 gol

    Haberler>Spor>2009’dan sonra Fenerbahçe bir ilki başardı! Alex ve Dzeko'dan 3 gol
    FenerbahçeSüper Lig
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