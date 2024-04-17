3 dakikada geri döndüler... Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç!

17 Nisan 2024 02:03 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 02:04

Süper Lig'de 32'nci haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin çok konuşulan pozisyonu...

Süper Lig'de 32'nci haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin çok konuşulan pozisyonu...

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final mücadeleleri ile sürdü. Gecenin maçlarından Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta İspanyol devi Atletico Madrid'i konuk etti. Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece yaşandı...

Karşılaşmanın 34. dakikasında Julian Brandt ve 39. dakikada Ian Maatsen ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

İkinci yarının başında oyunun kontrolünü eline alan Atletico Madrid, 49. dakikada Mats Hummels (KK) ve Angel Correa'nın 64. dakikada attığı gollerle hem maçta eşitliği sağladı hem de ilk maçın skoruyla birlikte toplamda 4-3 öne geçti.

Ev sahibi ekip 71. dakikada Niclas Füllkrug'un golüyle seriyi eşitledi. 74. dakikada Marcel Sabitzer'in kaydettiği golle Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı. Salih Özcan karşılaşmaya 86. dakikada dahil oldu.