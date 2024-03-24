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Ramazan Vuslat
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24 Mart 2024 01:07 - Güncelleme : 24 Mart 2024 01:08

7. saniyede gol! Almanya, Fransa deplasmanında kazandı

Almanya Milli Futbol Takımı, Fransa'ya karşı oynadığı ve 7. saniyede öne geçtiği hazırlık maçını 2-0 kazandı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
7. saniyede gol! Almanya, Fransa deplasmanında kazandı

Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, sahasında Julian Nagelsmann'ın ekibi Almanya ile karşı karşıya geldi. Fransa'nın Lyon kentindeki Groupama Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Almanya, Florian Wirtz'in 7. saniyede attığı golle 1-0 öne geçti.

Almanya'da Kai Havertz, 49. dakikada farkı ikiye çıkardı ve maç 2-0 sona erdi.

7. saniyede gol! Almanya, Fransa deplasmanında kazandı! - 1. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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