24 Mart 2024 01:07 - Güncelleme : 24 Mart 2024 01:08
7. saniyede gol! Almanya, Fransa deplasmanında kazandı
Almanya Milli Futbol Takımı, Fransa'ya karşı oynadığı ve 7. saniyede öne geçtiği hazırlık maçını 2-0 kazandı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, sahasında Julian Nagelsmann'ın ekibi Almanya ile karşı karşıya geldi. Fransa'nın Lyon kentindeki Groupama Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Almanya, Florian Wirtz'in 7. saniyede attığı golle 1-0 öne geçti.
Almanya'da Kai Havertz, 49. dakikada farkı ikiye çıkardı ve maç 2-0 sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı