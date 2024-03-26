Abdülkadir Bitigen'den penaltı itirafı! Hakem toplantısı görüntüleri sızdı, Antalyaspor harekete geçti

26 Mart 2024 11:36 - Güncelleme : 26 Mart 2024 11:37

İsmail Kartal'dan TFF ve Galatasaray'a tepki! "Ülke puanı için bize destek olmadılar"

İsmail Kartal'dan TFF ve Galatasaray'a tepki! "Ülke puanı için bize destek olmadılar"

Süper Lig'de şampiyonluk haftalarına girilirken hakem hataları tartışmaları artmaya başladı. Merkez Hakem Kurulu'ndaki bir toplantıya ait olduğu iddia edilen görüntüler sızdırıldı.

Merkez Hakem Kurulu eğitimcisi Hugh Dallas ve VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil, 1 Mart tarihinde Galatasaray - Antalyaspor maçının hakemi Abdülkadir Bitigen ve VAR hakemi Özgür Yankaya ile yaptığı konuşma dikkat çekti.

Hugh Dallas, hakem Abdülkadir Bitigen'e Galatasaraylı Tete ile Antalyasporlu Sander van de Streek'in pozisyonuna VAR uyarısı pozisyonu izleyerek penaltı çalmasını sordu.

"NEDEN BÖYLE BİR BASİT PENALTI VERDİN?"

Videoda maçın hakemi Bitigen'in "Basit bir temas olduğunu düşünüyorum. Penaltı olduğunu düşünmüyorum" sözleri dikkat çekerken, Dallas'ın "Neden böyle bir basit penaltı verdin?" sorusuna VAR hakemi Özgür Yankaya'nın "Oyuncuların itirazları ve beklentileri vardı." cevabı gündem oldu.

Hakem Danışmanı Hugh Dallas: 'Pozisyonu çok iyi noktadan görüyorsun. Lütfen bana sahada ve VAR'da ne gördüğünü bana söyler misin? 'Vay ben nasıl büyük bir hata yapmışım' fikrine nasıl ulaştığını lütfen söyle.'

Hakem Abdulkadir Bitigen: '11 numaralı oyuncu önümü kapattığı için kontak noktasını göremedim. VAR temas gördü ve ekrana davet etti. Temas noktasını gösterdi hücum oyuncusunun topa, savunma oyuncusunun Galatasaraylı oyuncuya müdahale yaptığını gördüm. Hızlı ve yakın çekimde izledikten sonra kararımı penaltı olarak verdim.'

Hugh Dallas: 'Kadir bir hafta sonra hala bunun faul olduğunu düşünüyor musun?' Abdulkadir Bitigen: 'Basit bir temas olduğunu düşünüyorum. Penaltı olduğunu düşünmüyorum.'

Hugh Dallas: 'Niye bu kadar basit bir kontaktan ki bunun altı defalarca çizildi asla karışılmayacak diye. Niye bu kadar basit temas için hakemi çağırdın? Hakemi baskı altında bıraktın? Neden böyle bir basit penaltı verdin?'

VAR hakemi Özgür Yankaya: 'Kısacası hata yaptım. Hakemin orada göremediğini söyleyince inceledim. Oyuncuların itirazları ve beklentileri vardı. Beklentiye baktım teması gördüm. O anda böyle olacağını düşündüm.'

Hugh Dallas: 'Özgürcüm oyuncuların işi zaten abartmak ve penaltı kazanmak sizi defalarca hücuma değil defans oyuncusunun eylemine bakmanız gerektiğinin altını çizmiştik. Oyuncu abartarak bir beklenti oluşturuyor.'

VAR hakemi Özgür Yankaya: 'Beklentiye göre yaptığını söylemiyorum. Neden yaptığımı halen sorguluyorum. Bazen hata yapabiliyoruz. Aklımda bir pozisyon vardı. Milli maçta oyuncumuz kendini atarak penaltı kazanmıştı. Aklımda o pozisyon vardı baya benziyordu.'

Abdulkadir Bitigen: 'VAR odasında olduğu için Özgür abiyi çok iyi anlıyorum. Ben teması net göremediğimi belirttim. Hücum oyuncusunu abartmasına mı bakacağız yoksa defans oyuncusunun müdahalesine mi bakacağız? Hücum oyuncuları her defasında abartıyor ama asıl önemli olan ayak mesafesindeki müdahale olmuyor mu?'

Hugh Dallas: 'Özet çok net basit penaltı vermiyoruz. Ufak bir temas dahi olsa basit penaltı vermiyoruz!'

KURAL DEĞİL HAKEM HATASI

İddialara göre yaşanan bu gelişme üzerine Antalyaspor'un "kural hatası" yapıldığı gerekçesiyle maçın tekrarlanması için TFF'ye başvuracağı öğrenildi.