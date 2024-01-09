Alanya'da puanlar paylaşıldı! Maç sonucu: Alanyaspor 1-1 Ankaragücü
Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Corendon Alanyaspor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Alanya temsilcisi, ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.
Alanya Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı. Taraflar sahadan karşılıklı atılan birer golle ayrıldı.
Alanyaspor'un golü 48'de Jure Balkovec'ten geldi. Ankaragücü'nün sayısını ise 68'de Uros Radakovic kaydetti.
MKE Ankaragücü'nde 43. dakikada Efkan Bekiroğlu, Alanyaspor'da ise 59'da Leroy Fer kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla Corendon Alanyaspor puanını 22'ye, MKE Ankaragücü ise 21'e yükseltti.
MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...
15. dakikada Morutan’ın sağ kanattan yaptığı ortaya Efkan Bekiroğlu arka direkte gelişine sert vurdu top dışarı çıktı.
35. dakikada Efkan Bekiroğlu’nun ceza sahası dışından sağ ayakla şutu az farkla auta gitti.
KIRMIZI KART: 42. dakikada Efkan Bekiroğlu Yusuf Özdemir'in sağ ayağına müdahale etti. Hakem Direnç Tonusluoğlu sarı kart gösterdiği Efkan Bekiroğlu'na VAR kararı sonrasında direkt kırmızı kart gösterdi.
45+1. dakikada Oğuz Aydın'ın sağ kanattan ortasında, Cordova altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Bahadır gole izin vermedi.
GOL: 48. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Aliti'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Balkovec'in şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.
KIRMIZI KART: 62. dakikada gelişen atakta Leroy Fer, Atakan Çankaya’ya yaptığı müdahale nedeniyle direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. VAR kontrolünün ardından kırmızı kart geçerlilik kazandı.
GOL: 68. dakikada MKE Ankaragücü eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Pedrinho'nun kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Radakovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
76. dakikada maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu şiddetli yağış nedeniyle oyunu durdurdu. Tonusluoğlu, top sürmenin zorlaştığı zeminde topun sekip sekmediğini kontrol etti. Kontrolün ardından maç kaldığı yerden devam etti.
82. dakikada MKE Ankaragücü'nün sol kanattan kullandığı kornerde kale alanına gelen topu kaleci Ertuğrul Taşkıran yumrukla uzaklaştırdı.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Stat: Alanya Oba Stadı
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Hüseyin Aylak
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj (Dk. 90+2 Fatih Aksoy), Lima, Aliti, Balkovec (Dk. 75 Furkan Bayır), Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Janvier (Dk. 75 Eduardo), Yusuf Özdemir, Efecan Karaca (Dk. 29 Cordova)
MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek (Dk. 66 Bajic) Kaan Güneren, Pedrinho, Morutan (Dk. 86 Mert Çetin), Efkan Bekiroğlu, Chatzigiovanis, Macheda (Dk. 46 Atakan Çankaya)
Goller: Dk. 48 Balkovec (Corendon Alanyaspor), Dk. 68 Radakovic (MKE Ankaragücü)
Kırmızı kartlar: Dk. 43 Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü) Dk. 59 Leroy Fer (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Hanousek, Dk. 61 Radakovic (MKE Ankaragücü), Dk. 61 Hadergjonaj, Dk. 65 Balkovec, (Dk. 58 Efecan Karaca - yedek kulübesinde iken) (Corendon Alanyaspor)