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20 Nisan 2024 18:08 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 18:09

Alanyaspor, deplasmanda Konyaspor'u 2 golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Tümosan Konyaspor sahasında Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup oldu.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Alanyaspor, deplasmanda Konyaspor&#039;u 2 golle geçti

TÜMOSAN Konyaspor ile Corendon Alanyaspor Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 

Mücadelede Antalya ekibinin gollerini Florent Hadergjonaj ve Carlos Eduardo kaydetti. 

Sahadan mağlubiyetle ayrılan Konyaspor 36 puanda kalırken üst üste 3. deplasman galibiyeti alan Corendon Alanyaspor puanını 45'e yükseltti. 

Alanyaspor, Konyaspor'u deplasmanda 2 golle geçti - 1. Resim

MAÇTAN DAKİKALAR

29. dakikada Oğuz Aydın'ın orta sahadan getirdiği topla ceza sahasında buluşan Ahmed Hassan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kale önündeki defansın müdahalesiyle oyun alanına döndü.

37. dakikada Cicaldau'nun ortasında topla buluşan Ethemi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

GOL 45+1'de Corendon Alanyaspor 1-0 öne geçti. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Oğuz Aydın'ın ortasında Hadergjonaj'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlağı filelere yolladı.

Corendon Alanyaspor, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

Alanyaspor, Konyaspor'u deplasmanda 2 golle geçti - 2. Resim

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Kaynak: TGRT Haber
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