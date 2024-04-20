Alanyaspor, deplasmanda Konyaspor'u 2 golle geçti
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Tümosan Konyaspor sahasında Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup oldu.
TÜMOSAN Konyaspor ile Corendon Alanyaspor Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadelede Antalya ekibinin gollerini Florent Hadergjonaj ve Carlos Eduardo kaydetti.
Sahadan mağlubiyetle ayrılan Konyaspor 36 puanda kalırken üst üste 3. deplasman galibiyeti alan Corendon Alanyaspor puanını 45'e yükseltti.
MAÇTAN DAKİKALAR
29. dakikada Oğuz Aydın'ın orta sahadan getirdiği topla ceza sahasında buluşan Ahmed Hassan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kale önündeki defansın müdahalesiyle oyun alanına döndü.
37. dakikada Cicaldau'nun ortasında topla buluşan Ethemi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
GOL 45+1'de Corendon Alanyaspor 1-0 öne geçti. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Oğuz Aydın'ın ortasında Hadergjonaj'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlağı filelere yolladı.
Corendon Alanyaspor, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.
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