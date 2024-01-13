Alman devinden Arda Güler'e teklif! İşte Real Madrid’in kararı

13 Ocak 2024 18:17 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 18:19

Borussia Dortmund, Nuri Şahin'i yardımcı antrenör olarak renklerine bağladıktan sonra kadrosuna takviyeler yapmayı planlıyor.

Sarı siyahlılar iddialara göre bir Türk yıldızının peşinde. Alman medyası, Dortmund'un Arda Güler'i kiralamak istediğini ileri sürdü.

Eflatun beyazlılarla 2029 yılına kadar sözleşmesi olan genç yıldız için “Mega mücevher” lakabı kullanıldı.

Arda'nın Real Madrid formasıyla çıktığı karşılaşmalardaki performansı iyi olursa, bu transferin gerçekleşme olasılığının azalacağı belirtiyor.

İddiaları doğrulayan İspanyol medyası da, Borussia Dortmund'un Arda Güler için sıkı bir pazarlığa oturmak istediğini yazdı.

Ancak haberde Real Madrid'in, 18 yaşındaki yıldızı sezonun ikinci yarısında kullanmak isteyeceği ifade edildi.