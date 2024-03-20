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20 Mart 2024 22:55 - Güncelleme : 20 Mart 2024 23:08

Almanya'da Neuer gelişmesi! Milli takım kadrosundan çıkarıldı

Bayern Münih tecrübeli kalecisi Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı kampında sakatlanarak kadrodan çıkarıldı.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Almanya&#039;da Neuer gelişmesi! Milli takım kadrosundan çıkarıldı

Almanya Milli Takımı kampında yer alan Manuel Neuer'den kötü haber geldi. Bayern Münih oyuncusunun son durumu hakkında açıklama yayınladı.

Bayern Münih yaptığı açıklamada 37 yaşındaki tecrübeli kalecisinin sol adduktor kasında yırtık tespit edildiğini belirttil. Manuel Neuer'in milli takımdan ayrılarak Münih'e döneceği belirtildi.

Almanya'da Neuer gelişmesi! Milli takım kadrosundan çıkarıldı - 1. Resim

Almanya Milli Takımı, 20 Mart günü Fransa ile 23 Mart günü ise Hollanda ile hazırlık maçlarında karşılaşacak. Tecrübeli kaleci bu maçlarda kadroda yer almayacak.

Kaynak: TGRT Haber
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