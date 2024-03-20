Almanya'da Neuer gelişmesi! Milli takım kadrosundan çıkarıldı

20 Mart 2024 22:55 - Güncelleme : 20 Mart 2024 23:08

Almanya Milli Takımı kampında yer alan Manuel Neuer'den kötü haber geldi. Bayern Münih oyuncusunun son durumu hakkında açıklama yayınladı.

Bayern Münih yaptığı açıklamada 37 yaşındaki tecrübeli kalecisinin sol adduktor kasında yırtık tespit edildiğini belirttil. Manuel Neuer'in milli takımdan ayrılarak Münih'e döneceği belirtildi.

Almanya Milli Takımı, 20 Mart günü Fransa ile 23 Mart günü ise Hollanda ile hazırlık maçlarında karşılaşacak. Tecrübeli kaleci bu maçlarda kadroda yer almayacak.