Ankaragücü, Kasımpaşa'dan 3 puanı 3 golle aldı

13 Ocak 2024 16:09 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 16:14

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Eryaman Stayumu'nda Kasımpaşa'yı ağırlayan Ankaragücü, evinde oynadığı maçta gülen taraf oldu.

MKE Ankaragücü sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’yı 3-1'lik skorla mağlup etti.

ANKARAGÜCÜ-KASIMPAŞA'DAN 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

64. dakikada Sol kanattan topla ceza sahasına giren Cephas son çizgide topu arka direğe gönderdi. Yerden gelen meşin yuvarlağı önünde bulan Bajic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

74. dakikada Chatzigiovannis’in sağ kanattan ortasında altıpas önünde Pedrinho’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gianniotis’te kaldı.

80. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Ben Ouanes’in yerden sekerek gelen topa gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üst kale direğinden sekerek oyuna döndü. Ön direkte havada yakaladığı topu kafa ile karşılık veren Da Costa’nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

83. dakikada orta sahada rakibinden topu kapan Pedrinho'nun topla ilerleyip sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleciyi geçerek ağlara gitti. 3-1

90+2. dakikada Selim Özışık’ın kale önüne gönderdiği top karambolde Da Costa'da kaldı. Da Costa’nın kale önünde Bahadır’la karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Maçın hakemi Ömer Faruk Turtay, VAR incelemesi sonrasında golü iptal etti.



Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Yusuf Bozdoğan, Özcan Sultanoğlu

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou (Hanousek dk. 46), Radakovic, Atakan Rıdvan Çankaya, Mujakic, Ali Kaan Güneren, Pedrinho (Cem Tuna Türkmen dk. 87), Morutan (Tolga Ciğerci dk. 69), Chatzigiovanis, Cephas, Bajic (Macheda dk. 79)

Yedekler: Gikiewicz, Doğukan Kaya, Yıldırım Mert Çetin, Hayrullah Bilazer, Dokanovic, Astanakulov

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Aytaç Kara, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic (Selim Dilli dk. 86), Gomis, Nuno Da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Murat Can Yıldız, Adnan Aktaş, Sarp Yavrucu, Emirhan Yiğit, Alp Efe Kılınç

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Mujakic (dk. 45+1), Bajic (dk. 64), Pedrinho (dk. 83) (MKE Ankaragücü) Aytaç Kara (dk. 35) (Kasımpaşa)

Sarı kartkar: Kitsiou (MKE Ankaragücü), Yasin Özcan (Kasımpaşa)