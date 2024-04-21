Antalyaspor, Hatayspor karşısında 90'da döndü

21 Nisan 2024 21:16 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 21:19

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33'üncü haftasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka Corendon Airlines Park'ta oynandı. Mücadelede Abdulkadir Bitigen düdük çaldı. Zorlu mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Antalyaspor'un gollerini 67'nci dakikada Adam Buksa ile 90+2'nci dakikada Zymer Bytyqi kaydetti. Hatayspor'da fileleri 26'ncı dakikada Dele-Bashiru havalandırdı.

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor 45 puana yükseldi. Hatayspor ise 33 puanda kaldı.

Öte yandan, Bitexen Antalyasporlu futbolcular, seremoni öncesi sahaya "Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır" yazılı pankartla çıktı.

Bu arada, 11 yaşındaki ressam Emir Sarıcaoğlu'nun yaptığı Antalyaspor resimleri, karşılaşma öncesi stadın protokol girişinde sergilendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Matondo'nun ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Leite, topu kornere gönderdi.

24. dakikada Strandberg'in ceza sahasından şutunda, kaleci Leite gole izin vermedi. Dönen topu altıpas içinde önünde bulan Maksimovic'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

26. dakikada konuk ekip öne geçti. Dele-Bashiru'nun sol çaprazdan pasında ceza alanında topla buluşan Rivas'ın şutunda, kaleci Leite topu çeldi. Bir kez daha meşin yuvarlağı önünde bulan Rivas'ın şutunda meşin yuvarlak bu kez Ömer Toprak'tan döndü. Altıpas önünde Dele-Bashiru, meşin yuvarlağı kaleci Leite'nin solundan filelerle buluşturdu: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısını Atakaş Hatayspor 1-0 önde tamamladı.

47. dakikada Rivas'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Strandberg'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.

49. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasında topla buluşan Van de Streek'in şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

63. dakikada Safuri'nin ceza sahası dışından şutunda, top yandan auta gitti.

67. dakikada ev sahibi takım eşitliği yakaladı. Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan ceza sahasına ortasında Buksa, kafayla meşin yuvarlağı kaleci Erce Kardeşler'in sağından filelere gönderdi: 1-1

77. dakikada Strandberg'in ceza sahası önünden şutunda, kaleci Leite gole izin vermedi.

86. dakikada Safuri'nin ceza alanı sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+2. dakikada Bitexen Antalyaspor öne geçti. Bytyqi, ceza sahası dışından düzgün ve sert şutunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1