Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu gözaltına alındı!

15 Ocak 2024 00:45 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 01:00

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor maçında attığı golden sonra İsrail'in Gazze'de katliamın başladığı tarihe atıfla bileğindeki yazıyı gösteren İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Futbolcu Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri İsrailli futbolcuyu gözaltına alarak emniyete götürdü. Jehezkel'in ifade işlemleri sürüyor.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Antalyaspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Evren Alkan da ilk olarak kadro dışı bırakılan Jehezkel'in sözleşmesinin feshedilmesi için kulüp avukatlarının çalıştığını açıkladı.

İsrailli futbolcunun kendilerinden habersiz şekilde böyle bir hareket yaptığını ifade eden Alkan, Jehezkel'in kadro dışı bırakılmasının yanı sıra en kısa sürede de sözleşmesinin fesih edileceğini kaydetti.

YÖNETİM KURULU KARARIYLA KADRO DIŞI

Jehezkel golün ardından kameralara giderek sol bileğindeki sargının üzerindeki "100 days 07.10" ifadelerini göstermişti.

Maçın ardından Antalyaspor ise futbolcuyu kadro dışı bıraktığını duyurmuştu: "Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68'inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir."