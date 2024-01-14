Antalyaspor’un İsrailli futbolcusundan dikkat çeken gol sevinci

14 Ocak 2024 18:48 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 19:02

Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinç tepki çekti.

28 yaşındaki futbolcu attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi. Yazıda 7 Ekim 2023 gününe (İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı tarih) dikkat çekilmesi ve davut yıldızının bulunması, sosyal medyada tepki çekti. Futbolseverler, Jehezkel'in çocukların öldürüldüğü savaşta İsrail'e destek mesajı gönderdiğini iddia etti.

Jehezkel, ülkemizde Filistin için yapılan saygı duruşu kararına uymamış ve 1 hafta boyunca geçici olarak kadro dışı kalmıştı.