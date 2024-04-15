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15 Nisan 2024 18:29 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 18:37

Arda Güler, dev maçın kadrosunda yer aldı

Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid'in Manchester City ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı için kamp kadrosuna dahil edildi.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında 17 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak.

İlk maçında 3-3 sona erdiği mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Real Madrid'in Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı. Kadroda milli futbolcu Arda Güler de yer aldı.

Arda Güler, dev maçın kadrosunda yer aldı - 1. Resim

REAL MADRİD'İN MANCHETERS CİTY KAMP KADROSU

Kaleciler: Lunin, Kepa, Fran.

Savunma: Carvajal, Militão, Nacho, Lucas Vázquez, Fran García, Rüdiger, Mendy.

Orta saha: Bellingham, Kroos, Modrić, Camavinga, Valverde, Ceballos, Arda Güler.

Hücum: Vini Jr., Rodrygo, Joselu, Brah

Kaynak: TGRT Haber
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