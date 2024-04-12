12 Nisan 2024 18:32 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 18:38
Arda Güler için tarihi gün! Fenerbahçe’den sonra Real Madrid'de bir ilki yaşayacak
Real Madrid'in yarın deplasmanda Mallorca ile oynayacağı karşılaşmada milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de başlanması bekleniliyor.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Arda Güler, Real Madrid'in Mallorca ile oynayacağı maça ilk 11'de başlayacak. İspanyol basınından Relevo'nun haberine teknik direktör Carlo Ancelotti, milli futbolcuya ilk 11'de şans verecek.
Arda Güler, Real Madrid formasıyla 5 lig maçında sonradan oyuna girdi.Milli futbolcu sonradan oyuna girdiği 5 maçta toplam 55 dakika süre aldı.
LİGDEKİ SON, İLK 11 MAÇINA FENERBAHÇE’DE ÇIKMIŞTI
Arda Güler ligdeki son, ilk 11 maçına geçen sezon Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde çıkmıştı.
Real Madrid, 13 Nisan Cumartesi günü saat 19.30'da Mallorca'ya konuk olacak.
Kaynak: TGRT Haber